Ukázka je už téměř tři desítky let vždy vyvrcholením vzpomínek na nejslavnější Napoleonovu bitvu, v níž se utkalo téměř 170 000 vojáků a zhruba 30 tisíc mužů v ní našlo smrt.

„Až se vrátíte do Francie s tím, že jste bojovali u Slavkova, lidé budou říkat: Hle hrdina,“ poděkoval prý malý generál ve svém projevu vojákům po vítězné bitvě. Ovšem zúčastnit se bitevní rekonstrukce je ctí pro vyznavače napoleonské historie dodnes a pro mnoho z nich je účast v takové bitevní ukázce pořád bez nadsázkou jistým hrdinství.

Napoleona představoval americký herec Mark Schneider, který je pro ztvárnění této postavy nejvyhledávanějším hercem na světě.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Sice už těch opravdu tvrdých mužů v dobových uniformách, kteří bez ohledu na počasí před bitvou nocují ve skutečném polním ležení i několik nocí před bitvou, ale pořád je takových několik desítek, řekl Právu Miroslav Jandora ze společnosti Austerlitz, která bitvu i několikadenní vzpomínkové a pietní akce s ní spojené pořádá už 27 let.

Svařák podávaný z historického kočárku přišel k dobru.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

„Za tu dobu jsme získali mnoho zkušeností, už řadu let musíme odmítat zájemce o účast v ukázce, kteří se hlásí z mnoha zemí i Evropy, ovšem uspořádat vše, tak aby to klapalo, jak má a k tomu sehnat peníze, je pořád stále stejně náročné. Faktem však je, že díky těmto zkušenostem máme respektované postavení v prestižní Středoevropské napoleonské společnosti jejíž prezidentem je Jakub Samek. Společnost má celkem přes 600 členů z celé Evropy. Naši členové, tedy Češi, kterých je asi 300 jsou však nejlépe secvičení vojáci. Proto bývají zváni do zahraničí anebo se i podílí na velení různých v zahraničí pořádaných akcí.“ vysvětlil Jandora.

1000 bojovníků



Na hodinovou bitevní ukázku, které se letos zúčastnil přes 1000 mužů z 16 zemí přišlo opět nejméně 12 000 diváků. jejich počet se vždy odhaduje, neboť na bitvu je mimo VIP tribunu vstup zdarma. Rozpočet celé několikadenní akce se pohybuje kolem 1,6 miliónu korun.

Bojovníci z minulosti

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Exkluzivním hostem ukázky, která bývá i setkáním významných osobností byl letos francouzský armádní generál Herve Gobilliard, který je současně prezidentem společnosti držitelů nejvyššího francouzského vyznamenání Čestné legie, která má pobočky po celém světě. (V ČR jí předsedá Jaroslav Blahoš). „O taktice Bitvy u Slavkova jsem se jen učil, ale nikdy jsem ji takto na vlastní oči neviděl,“ uvedl francouzský generál, který je absolventem akademie, kterou skutečně Napoleon zakládal.

Letošní ukázka - stejně jako předchozí- byla totiž reálným předvedením jedné z etap bitvy, která zcela změnila ve své době politickou mapu Evropy.

V bitevním vřavě se našly i křehké dívky. Tato například bojovala za vítězné Francouze.

FOTO: Miroslav Homola, Právo