Ve všech následujících čtyřech týdnech by se teploty měly pohybovat kolem průměru a postupně by mělo být stále chladněji. V celém období budou teploty s šedesátiprocentní pravděpodobností průměrné, s třiceti podprůměrné a jen s desetiprocentní pravděpodobností nadprůměrné.

V půlce příštího týdně ještě teploty stoupnout, ve středu by ani v noci nemusely klesat pod bod mrazu a od úterý do pátku by se nejvyšší denní měly pohybovat kolem pěti až šesti stupňů. Pak budou postupně klesat.

I srážkově bude prosinec průměrný, ovšem s výkyvy. Následující týden bude srážkově nadprůměrný, další týdny už budou srážkově v normě. Vzhledem k teplotám se dá očekávat přibývání sněhu na horách.

Průměrná teplota mezi 4. až 31. prosincem se pohybuje v rozmezí do -1,2 °C do 1,2 °C, průměr pak činí půl stupně pod nulou. Nejtepleji bylo v roce 2015 s průměrnou teplotou 4° C , nejchladněji v roce 1969, kdy činil průměr -6,1 stupně.



Průměrně v tomto období spadne 45 mm srážek, nejvíce - 90 mm - jich spadlo v roce 1974, nejméně , pouhé 4 mm o dva roky dříve.