Novinky oslovily všechny poslance ANO kromě Babiše a Faltýnka. Ze 76 zákonodárců se jich ozvalo 32. Odpovědi se téměř nelišily.

Nikdo z dotázaných jasně neřekl, jak bude hlasovat. Všichni zatím vyčkávají buď na závěry mandátového a imunitního výboru, nebo na stanovisko klubu.

„Nevím, čekám na stanovisko a odůvodnění mandátového a imunitního výboru,“ napsal například hejtman Ivo Vondrák.

Poslanec a moravskoslezský hejtman ANO Ivo Vondrák

Milan Hnilička zase prohlásil, že o celé kauze ví jen z médií. „Jsem přesvědčený, že správné bude, abych si nejdříve poslech názor kolegů z mandátového a imunitního výboru, vyhodnotil si jejich doporučení a na základě toho se pak poctivě rozhodnul,“ nastínil svůj plán.

Když se o vydání Babiše a Faltýnka hlasovalo v minulém volebním období, poslanci za hnutí ANO opustili sál.

„Počkám si, až si vyslechnu názor kolegů z mandátového a imunitního výboru a na základě toho a diskuze s kolegy na klubu se rozhodnu,“ uvedla karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová.

Hejtmanka Karlovarského kraje a poslankyně Jana Vildumetzová (ANO) na archivním snímku.

„Kdybych už teď měl jasno, byl by to vlastně vzkaz, že je ten výbor zbytečný,“ sdělil Novinkám dosluhující ministr obrany a budoucí ministr zahraničí Martin Stropnický.

Účelovka a politická kauza



Jsou ale i tací, kteří opakují, že jde jen o zpolitizovanou kauzu. „Nevěřím v nezávislost českých soudů. Celá kauza má jednoznačně politický podtext a má zlikvidovat politickou kariéru dvou lidí a potažmo celého hnutí ANO,“ míní Rostislav Vyzula.

Podobně hovoří i ministr dopravy Dan Ťok. „Já považuji celou kauzu za politickou. Proto chci počkat na zprávu kolegů z mandátového a imunitního výboru, co je ve spisech a potom se rozhodnu,“ konstatoval.

Stanislav Berkovec, který je jedním ze členů mandátového a imunitního výboru, odpověděl, že bude hlasovat tak, jak se domluví poslanecký klub. „Zatím jsem neměl možnost se jako nový člen mandátového a imunitního výboru seznámit se se spisem, jen se žádostí o vydání, která přišla do Poslanecké sněmovny,“ uvedl.

Poslanec Stanislav Berkovec

Na dotaz, zda podle něj nejsou dostatečné informace z médií, odpověděl, že ne. „Podle mě jsou informace jednostranné a předjímají automaticky vinu. A oproti jiným kauzám - například lithium, OKD, Diag Human - je tomu věnována nepoměrně větší pozornost,“ zdůraznil.

Stejně to vidí poslankyně Andrea Procházková. „Samozřejmě, že nejsou dostatečné. Spíše to, co je všeobecně v médiích, svádí k názoru, že je kauza účelová k poškození zmiňovaných,“ myslí si Procházková.

Robert Pelikán (ANO), ministr spravedlnosti

Celá kauza se podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána může táhnout i několik let. „Jsme na počátku tzv. přípravné fáze trestního řízení. Ta v takovýchto věcech trvá několik let a může, ale zrovna tak také nemusí skončit obžalobou,“ napsal Novinkám na dotaz, zda by měli být oba zmínění vydáni, aby případně mohli svou nevinu dokázat před soudem.

Pelikán dodal, že očekává, že žádost o vydání nebude totožná s tou, která do Sněmovny přišla v létě. „Pokud by byla stejná, bylo by to velmi zneklidňující. Každopádně platí, že si počkám na informace z jejího prostudování a projednání na výboru, a podle toho se rozhodnu,“ doplnil ministr.

Policie obvinila vedle Babiše a Faltýnka kvůli padesátimiliónové dotaci dalších devět lidí včetně manželky šéfa hnutí ANO Moniky Babišové. Babiš je podezřelý z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnka policie podezírá z dotačního podvodu.

Babiš dlouhodobě tvrdí, že se jedná o účelovou kampaň proti jeho osobě a že celá kauza je zmanipulovaná.