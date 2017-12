Podmínkou účasti je, že si třeba za pár stovek koupí losy – dipy – a pak čekají, jestli je někdo vylosuje. To vše bez jakékoli kontroly férovosti a skutečné náhody při výběru vítěze.

Soutěží se v uzavřených skupinách na sociálních sítích. Těch jsou desítky se stovkami členů. Muži jsou tu spíš výjimkou. Správkyně těchto skupin si přijdou na tisíce, ale i desetitisíce měsíčně.

Neuvědomují si, že tím porušují zákon. Nejenže výdělek nedaní, podle ministerstva financí se navíc dopouštějí nelegálního hazardu. On-line tombola je totiž zakázaná a v této podobě navíc opravdu spíš připomíná hazard.

Ženám, které si takto přivydělávají nebo které tak zabíjejí čas na mateřské, za to dokonce hrozí až 50miliónová pokuta či trestní stíhání s vidinou až tří let za mřížemi. Mnohé to ale vůbec netuší, jak se Právo samo přesvědčilo. Inspirace přišla ze zahraničí. Nejčastěji se dipuje o šperky, dětské oděvy luxusních značek nebo kosmetiku.

Profit deset tisíc za šátek



Příkladem může být šátek značky Louis Vuitton. Prodejkyně jej ve své facebookové skupině nabídne k dipování prostřednictvím devadesáti losů po dvě stě korunách. Jakmile jsou všechny losy prodané, to znamená, že prodejkyni došly od všech soutěžících peníze na bankovní účet, náhodně vylosuje vítězku.

„Přitom ale z šátku, který stojí třeba osm tisíc, má profit deset tisíc. Vzhledem k tomu, že má doma šátků padesát a každý druhý den jeden odsoutěží, může si za půl roku přijít na opravdu velkou částku,“ přiblížila Právu Jiřina Jůzlová z ministerstva financí.

Podle ní se zřejmě nejedná o žádné organizované skupiny, které by takovým způsobem vydělávaly, ale o mladé ženy, které „jedou na vlastní triko“.

Podle náměstka ministra financí pro dohled nad loteriemi a hospodařením s majetkem státu Ondřeje Závodského to má znaky organizovaného hazardu.

Začátky dipování přitom byly údajně nevinné. „Odrostlo mi dítě, mám dvacet dupaček a potřebuji se jich zbavit. Ostatní maminky dají každá dvacet korun a jedna z nich to vyhraje. Jedna z nich na tom vydělá a já taky, protože jinou cestou bych to zřejmě neprodala,“ nastínila Jůzlová.

Od účelu zbavit se nepotřebné věci se ale smysl dipování postupem času přetavil v čistý byznys, kde správcové a obvykle i prodejci v jednom ve facebookových skupinách prodávají několik věcí denně, aby si tak přišli na co největší výdělek.

Nulová kontrola



Do nelegálního hazardu i jeho provozování se tímto způsobem může zapojit kdokoliv, včetně mladistvých i dětí. Dipování si žije svým vlastním životem bez jakékoliv kontroly.

„Nikdo neví, co se tam vlastně děje. Nemá ta slečna čísla, která vylosuje, připravená, nezískal výhru nějaký její kamarád? Ta pravdivost je takřka nulová, neověřitelná,“ podotkla Jůzlová. Některé ženy, které on-line „tomboly“ provozují, skutečně mají pochybnosti, zdali to, co dělají, je legální.

„Řešila jsem to s daňovým poradcem, ten se ale jednoznačně nevyjádřil, jelikož problematiku neznal. Daň se samozřejmě platit musí, otázka byla, jestli to spadá do loterie, nebo ne. A je taky otázka, jak moc je to vlastně legální,“ řekla Právu třicetiletá provozovatelka jedné z dipovacích skupin Martina Š.

Jak se svěřila, k dipování ji přivedla inspirace na Facebooku v kombinaci s mateřskou dovolenou, volným časem a možností přivýdělku. Podle ní mnoho správců, kteří dipování provozují – a obzvláště ti, kteří mají velmi vysoké obraty –, spoléhá na to, že to nikdo řešit nebude.

„Čemuž já ale nevěřím,“ dodala Martina. Nádech nelegálna byl i důvodem, proč se s dipováním po měsíci rozhodla skončit. „Tohle opravdu není pro mě. Nudu na mateřské budu zahánět nějak jinak. Navíc je toho už všude plno,“ řekla žena.

Dipování o peníze – čistý hazard



Jak Právo upozornilo pracovníky ministerstva financí, v některých skupinách se začalo hrát už i přímo o peníze. Provozovatelé stránek nabízejí devět tisíc korun, sami si ale přijdou na čtyři tisíce čistého zisku. Podle odborníků v těchto případech již není pochyb o tom, o co provozovatelům skutečně jde, a jedná se tak o nepokrytý hazard.

„V případě, že zjistíme věc, kterou popisujete, budeme trestat. Dipování ale již delší dobu prošetřujeme a sbíráme důkazy,“ uvedl Závodský. Jedním z kroků bylo kontaktování společnosti Facebook s tím, že dipování porušuje její morální kodex, a skupiny by tedy tím pádem měly být zrušeny.

„Je jasné, že jde o loterii, ale Facebook to zatím smetává ze stolu. Představuji si to ale tak, že pokud jim poskytneme přesný seznam skupin i s důkazy o tom, že tam dochází k něčemu, co by nemělo, skupiny odstraní,“ zmínila Jůzlová. Podle Závodského je rovněž důležité sledovat skupinu dlouhodobě, aby bylo zřejmé, že dochází k daňovému úniku.

Zaplatit daně podle soudního znalce v oboru ekonomika Karla Prekšla člověk musí, ať podniká legálně, nebo ne. „Výjimkou je marginální příjem do deseti tisíc korun ročně, ten se nedaní,“ upřesnil Prekšl. Do hry vstupuje daň z hazardu, která v případě loterie od začátku tohoto roku činí 23 procent z celkového zisku.