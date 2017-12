Pokud se stanete ministrem vnitra, nebude vám vadit, že sedíte ve vládě s premiérem, který je trestně stíhaný v kauze Čapí hnízdo?



Myslím si, že jsem profesionál. Určité emoční vjemy člověk má, ale pokud se chce chovat jako profesionál, tak se musí od takových věcí oprostit. To jsou věci, které beru jako fakt, ctím presumpci neviny a doufám, že se to všechno legitimně řádně vyšetří a prověří.

Nelze ale předpokládat, že policie tento případ ukončí v brzké době. Jako ministr vnitra zasednete do kabinetu, v němž bude premiérem člověk stíhaný policií, jež spadá pod váš resort. To vám nebude vadit?



Nechci a nebudu zasahovat do žádných živých kauz a budu chtít, ať je vše řádně vyšetřeno v souladu s právním řádem České republiky. A počkáme, až budou nějaká meritorní rozhodnutí, pak se k tomu budu nějak stavět a udělám si na to názor.

Teď je to ve fázi stíhání, což je legitimní proces, který ale ještě vůbec nic neznamená. V žádném případě nehodlám připustit, aby mě to nějak ovlivňovalo.

Stíhání je ale situace, kdy má policie a s ní už i státní zástupce důvodné podezření ze spáchání trestného činu.



To máte pravdu, ale víte, kolik už jsem takových kauz zažil, kdy jsme zahájili stíhání? Je to určité stadium trestního řízení.

Bude vám tedy osobně vadit, že sedíte ve vládě s premiérem, který je trestně stíhaný?



Ne.

Nemáte obavy o nezávislost vyšetřování toho případu, když budete nominantem člověka, kterého vaši de facto podřízení vyšetřují?



Ne. Vzhledem k mému postavení a mému přístupu k tomuto se toho vůbec neobávám.

Říkal jsem si, že mě trošku zaráží ta rychlost policie, která požádala o vydání pana Babiše k trestnímu stíhání

Necháte policistům volné ruce?



Přesně tak. Budu dbát na to, aby bylo vše nezávisle vyšetřeno a prověřeno. Jak už jsem říkal, nechci informace ze živých kauz a ze spisů. Bude mě samozřejmě zajímat to, co se dozvím z veřejných zdrojů.

Jak zatím ještě zvenčí vnímáte kauzu Čapí hnízdo?



Zvenčí je kolem toho celá řada mediálních informací. Když to vezmu jen jako občan, tak nějaká podivnost a nějaké znepokojení, proč to tak je, mě napadá.

Říkal jsem si, že mě trošku zaráží ta rychlost policie, která požádala o vydání pana Babiše k trestnímu stíhání. Vůbec to tak ale nemusí být, protože čerpám jen z mediálních informací.

Máte v této kauze důvěru v práci policie?



Rád bych měl. Abych u sebe potvrdil anebo rozptýlil některé pochybnosti, tak si to musím nejprve ověřit.

Kvůli reorganizaci policie odešlo několik vrcholných dlouholetých vedoucích funkcionářů z bývalého protimafiánského útvaru (ÚOOZ). Nabídnete jim možnost vrátit se zpět, pokud budete ministrem?



Ani nevím, kolik jich odešlo. Pokud odejde v produktivním a zkušeném věku policista, tak je to velmi škoda nejen pro ten útvar, ale i pro společnost. Velmi dlouho trvá, než se z takového policisty stane odborník. Teď to ale říkám obecně a nesměřuji ke zmíněné reorganizaci.

Co se týká jí, zažil jsem několik reorganizací, aby se zefektivnila práce, výměna informací. Tato podle mě byla velmi rychlá. Mohu se však mýlit. Těžko se k tomu vyjadřuje, když nevím, jaká pozitiva a negativa to přineslo.

Personální otázky budu řešit, až zjistím, jak to vypadá. Pokud dojdu k závěru, že je potřeba udělat nějaké personální změny, tak je řešit budu

Když jsem hovořil o návratech bývalých policistů, narážel jsem přímo na bývalého šéfa ÚOOZ Roberta Šlachtu a jeho nejbližší podřízené. Přemýšlíte, že byste je oslovil?



Dokud si situaci nevyhodnotím, tak personální řešení je předčasné. Teď neumím odpovědět. Může k tomu dojít nebo ne. Jsou to citlivé záležitosti.

Už se někde objevila spekulace, že by Šlachta mohl být novým policejním prezidentem, že o tom přemýšlíte.



Tohle opravdu popírám, že bych nad tím přemýšlel. Personální otázky jsou předčasné a toto je opravdu spekulace. (Policejního prezidenta jmenuje ministr vnitra, dříve se souhlasem vlády. Dnes je jeho odvolání velmi problematické, pokud neodstoupí sám – pozn. red.)

Jak se díváte na nynějšího policejního prezidenta Tomáše Tuhého?



Znám ho ještě z působení u nás jako krajského ředitele na severu Moravy. Je to zkušený policista a nevím, co bych mu teď vytýkal nebo co by mi tam vadilo.

Pokud budete ministrem vnitra, hodláte pana Tuhého vyměnit?



V žádném případě nejsou tyto personální otázky na programu dne.

Chcete si přivést na ministerstvo své lidi, kterým věříte a znáte je?



Personální otázky budu řešit, až zjistím, jak to vypadá. Pokud dojdu k závěru, že je potřeba udělat nějaké personální změny, tak je řešit budu, ale teď je to opravdu předčasné, ještě jsem se tím nezaobíral.

Zatím nikoho vytipovaného nemám a v této aktuální situaci, kdy jsem teprve nominován, by bylo neseriózní někoho oslovovat a vést diskuse.

Napadlo mě jméno bývalého ministra Peciny, kterému jste dělal náměstka. Teď byste si mohli ty posty prohodit, ne?



Jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Já to ale vidím jako velmi nepravděpodobné.

Kdy a jak vás Andrej Babiš oslovil s nabídkou stát se ministrem vnitra v jeho vládě?



Je to cca tři týdny až měsíc. Setkali jsme se a ptal se na moje zkušenosti, minulost a hovořili jsme o případné nabídce na nominaci na ministra vnitra.

Řekl důvody, proč si vás vybral?



Vybral si mě proto, že si ke mně zjistil nějaké reference, a z důvodů zkušeností nejen u policie a ve státní správě, ale v oblasti bezpečnosti i v privátní sféře, kde působím doposud (jako šéf bezpečnosti společnosti Vítkovice – pozn. red.).

A bezpečností a kontrolními procesy se zabývám neustále. Potom v tom hrály roli i zkušenosti z ministerstva vnitra, kde jsem v minulosti působil.

Policie mi vždycky byla a je blízká, takže chci řešit problémy, se kterými se potýká

Upřesnil, jak na vás přišel? Znáte se z minulosti?



Neznáme. A konkrétně jsem se na to neptal, kdo mě doporučil a jak přišel na moje jméno. Spíše jsme se zaobírali mými zkušenostmi a mou historií. Pak jsme si dali nějaký čas na rozmyšlenou.

Byl jsem touto nabídkou velmi překvapen. Když jsme se pak sešli podruhé, tak jsme to znovu probírali a domluvili jsme se, že tu nominaci přijmu.

Co vás přesvědčilo na Babišovu nabídku kývnout?



Moje předchozí zkušenosti z působení na ministerstvu vnitra a obsah a zajímavost té práce a možnost tomu, co pod tento resort spadá, pomoci.

Policie mi vždycky byla a je blízká, takže chci řešit problémy, se kterými se potýká. A nejedná se jen o policii, je tam celá řada dalších úseků a sekcí odborně zaměřených. Spíše mě tedy přesvědčila ta zajímavost práce, která mě čeká.

Máte nějakou vizi či priority, na co se na vnitru zaměřit?



Vzhledem k tomu, jak je resort vnitra významný a já už jsem přece jen několik let pryč, tak hovořit konkrétně o nějaké prioritě je předčasné. Bylo by to ode mě spekulativní.

Nejdřív musím zjistit aktuální stav ministerstva vnitra, v jakém stavu je státní služba, v jaké kondici jsou bezpečnostní složky, policie, co je trápí a co je třeba řešit. Teprve pak se rozhodnu, navrhnu a budu řešit prioritní věci.

Kde jste působil v době, kdy v listopadu 1989 začala sametová revoluce?

V Ostravě na obvodním policejním oddělení. Sledovali jsme to z té Ostravy, jak se všechno vyvíjí.

Kdy a proč jste od policie odešel?



V roce 2011. Abych řekl pravdu, důvod byl osobní. Policie se v té době zmítala ve zvláštních reformách a neutěšeném stavu, byla provozně poddimenzovaná a bral jsem to jako takové příkoří a neúctu k této službě ze strany státu.

A opravdu nejsem Putinův agent, jak už prý někde o mně hovořili. V žádném případě neinklinuji k zemím, kde je potenciální riziko

Proč jste odešel z ministerstva?



Z osobních důvodů. Prvotní vize totiž byla, že tam jdu jen na pár měsíců v době úřednické vlády. Ale potom po volbách přišla nová vláda a ministr Chovanec chtěl, abych zůstal.

Nějakou dobu jsem tam tedy ještě působil, ale poté jsme se domluvili a odešel jsem za velmi dobré situace. Chtěl jsem se vrátit domů.

Byl jste členem politického hnutí BOS (Bezpečnost, odpovědnost, solidarita), kterou založili bývalí policisté, vojáci a zpravodajci. Na webu se vymezuje proti „plíživé islamizaci a ilegální migraci“ a hlásá, že chce vystoupení z EU a NATO.



Má angažovanost pak trvala jen do června, kdy jsem to ukončil. A není pravda, že by tam do mého odchodu zazněla témata, že chceme vystoupit z Evropské unie a NATO.

Viděl jsem, že se tam nabalují různé spolky, přicházejí tam lidé, které neznáte a nemáte v ně důvěru, tak jsem to působení ukončil a vystoupil jsem. A nejen já, ale i celá řada dalších lidí.

Byl jsem teď sám překvapený těmi informacemi, že by se ti lidé z hnutí postavili takto extrémně k evropským strukturám a k NATO.

Za vašeho působení tam takové názory nebyly?



Ne.

To hnutí nyní vypadá jako extremistické.



Ano. Opravdu v tom nemám co tajit. Zpočátku šlo o dobré ideje s dobrými lidmi a najednou to prostě směřovalo jinam. Nebojím se toho názoru, že to sklouzlo k extrémním názorům, které považuji a hodnotím jako nesmysl.

I vystoupení z EU a NATO?



Ano.

Ještě je toto hnutí označováno za proruské. Máte k Rusku názorově blízko?



Propaganda je stará metoda a já ty hrozby vnímám úplně stejně jako běžný člověk. Nemusíme se bavit jen o Rusku, ale i o Číně a Severní Koreji, kde je aktuálně největší bezpečnostní riziko. Takto to vnímám.

A opravdu nejsem Putinův agent, jak už prý někde o mně hovořili. V žádném případě neinklinuji k zemím, kde je potenciální riziko. Nejsem prorusky zaměřený. Myslím si, že mám úplně normální názor jako celá řada občanů a ty hrozby vnímám stejně.

Jaké jsou pro ČR největší aktuální hrozby?



Jsou to ty spojené s nelegální migrací, infiltrace potenciálních teroristů a teroristické hrozby. A samozřejmě islamistická propaganda a terorismus.

Jaký máte pohled na uprchlíky?



Je to velmi aktuální téma. Těm lidem je samozřejmě potřeba pomoci, ale nikoli tím, že je přesídlíme. Je třeba jim pomoct v dané lokalitě, tedy v zemích jejich původu.