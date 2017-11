Vím, jak na to, řekl při představení kampaně kandidát na prezidenta Fischer

Bývalý diplomat Pavel Fischer ve čtvrtek představil podobu kampaně, s níž se bude ucházet o post hlavy státu. Fischerova kampaň by měla být mimo jiné „hřejivě lidská“. Klíčovým sloganem bude „vím, jak na to“. Do kampaně by chtěl Fischer investovat mezi 10 a 15 milióny korun.