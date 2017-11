„Irák svou velikostí, složením obyvatelstva, polohou a dalšími faktory představuje jednu z klíčových zemí regionu a významný prvek zdejší bezpečnostní architektury. Jeho další stabilizace má proto zásadní dopad na bezpečnost Evropy, a tedy i ČR,“ zdůvodňují návrh na vytvoření programu podpory české účasti při stabilizaci a rekonstrukci této země ministři zahraničí, obrany a vnitra, kteří návrh společně vládě předkládají.

Česko během tří uplynulých let poslalo na humanitární, rozvojovou, migrační a bezpečnostní pomoc již 150 miliónů korun. Byly určeny na zlepšení situace v uprchlických táborech, na zajištění zdravotnické péče, na výcvik a školení ozbrojených sil i na program MEDEVAC.

Nových 180 miliónů by mělo být postupně na obdobné účely čerpáno v letech 2019 až 2021. Pro příští rok ministerstva peníze na zahraniční pomoc už mají ve svých rozpočtech. O finance na program si musejí říci při přípravě svých rozpočtů na další léta.

ČR v současnosti usiluje o podíl na vyzbrojování nově budované irácké armády z dokumentu pro jednání vlády

„Program přispěje ke zmírnění humanitárních dopadů konfliktu nejen v Iráku, ale i v jeho nejbližším sousedství, povede v důsledku k omezení migračních tlaků na Evropu a umožní důstojné životní podmínky pro vnitřně vysídlené a ze zahraničí se vracející uprchlíky,“ uvádí dokument s tím, že jde i o šíření dobrého jména ČR, čímž se otevře i cesta k zapojení českých firem při obnově Iráku.

Počítá se s tím, že Česko se zapojí do mezinárodních programů a zároveň bude aktivní v přímé pomoci. Ta se má soustředit na zdravotnictví, sanitaci, odminování, zavlažování či na výrobu a rozvod elektřiny.

„Zacílení příspěvků dle českých tematických priorit vytvoří předpoklady k vázání poskytované pomoci na účast českých firem,“ píše se v materiálu s tím, že na projekty, na kterých by se měly podílet nevládní organizace či firmy, bude vypsáno výběrové řízení.

Na humanitární a rekonstrukční pomoc má jít po 20 miliónech, na rozvojovou o pět méně. Na zdravotnickou péči by se měla vynaložit částka pokrývající co nejvíce projektů v hodnotě od cca 2,5 mil. korun.

Šance pro české firmy

Program počítá mj. i se zvýšením bezpečnostních opatření české ambasády v Bagdádu tím, že dostane pancéřovaný vůz za zhruba 4,5 miliónu korun a zamíří sem až čtyři příslušníci elitní policejní jednotky Útvaru rychlého nasazení.

Dokument připomíná, že za řadou velkých energetických projektů v Iráku stály české firmy. Tyto projekty jsou poznamenány nedostatkem údržby, případně poškozeny vojenskými operacemi. O některých zakázkách na zlepšení jejich stavu se již nyní jedná.

Možností je vybavení velkých iráckých měst škodovkami jako taxíky. Jedná se i o výstavbě dvou kompletních cementáren. Pomoc má směřovat i do zemědělství a do zdravotnictví. „Je nutné se zapojit do stabilizačních aktivit v zemi co nejdříve a co nejaktivněji,“ uvádí dokument.

Letouny L-159 v iráckých barvách vyráží do bitvy o Mosul (archivní snímek)

FOTO: Oldřich Danda , Právo

Na obranu a posílení vnitřní bezpečnosti bude v programu určeno 57 miliónů. Český obranný průmysl se již podílí na dodávkách materiálu jak ozbrojeným složkám irácké centrální vlády, tak kurdským milicím. „ČR v současnosti usiluje o podíl na vyzbrojování nově budované irácké armády. České bitevníky L-159 patří k oporám iráckého letectva. Otevřené možnosti jsou i v oblasti nesmrtícího vojenského materiálu,“ uvádí dokument.

Pokračovat bude školení policie a vojenských instruktorů, dále půjde o odminování, budování kapacit ozbrojených sil, podporu bezpečnostních systémů na hranicích, ostrahu letišť, veřejných institucí a prostor. Školení bude zaměřeno i na ochranu proti zbraním hromadného ničení, na boj proti terorismu, kriminalitě a organizovanému zločinu.

Program bude určen vedle pomoci při integraci uprchlíků do společnosti i na zvyšování kapacit vzdělávacích institucí, posilování kapacit místních samospráv, na prevenci radikalizace, podporu soužití a usmíření či na záchranu světového kulturního dědictví.