„Dnešní den je pro mě ukončením jedné mé životní etapy. Konec etapy, kdy ji vedli, dovolte mi ten příměr, otcové zakladatelé,“ loučil se Kalousek. Dodal, že v tomto období ho práce nejvíc bavila a naplňovala.

Přiznal, že výsledek ve volbách, ve kterých strana získala 5,3 procenta, je krutou porážkou. „Odpovědnost přijímám, není ale výsledkem likvidačním. Náš hlas a naše přesvědčení zůstávají na parlamentní půdě,“ podotkl Kalousek.

Zdůraznil, že TOP 09 je nositelem hodnot, v nichž hodně lidí vidí svoji budoucnost, že strana bude hájit zájmy malých podnikatelů a živnostníků, a že TOP 09 nikdy nebude populistickou stranou.

Ve svém proslovu několikrát zmínil ohrožení demokracie a opřel se do šéfa ANO Babiše. „Nechceme se s Babišem a Zemanem zasnít, abychom se pak probudili na Rudém náměstí,“ prohlásil Kalousek.

Kalousek zpucoval kraje



Zároveň zkritizoval krajské organizace. Vytkl jim, že si dostatečně neodpracovaly kampaň. „Z krajů zaznívá: lidi by nás volili, kdybychom neměli toho Kalouska. Tento názor nekoresponduje s počtem preferenčních hlasů, které jsem získal já,“ podotkl odcházející předseda topky. „Pro samý nářek nedohlédnete z Brna do Znojma,“ vzkázal.

Pan prezident Zeman, i když mu zdraví neslouží, tak pilně jezdil po republice, protože se mu to vyplácí. Karel Schwarzenberg

Komentoval také spolupráci stran v rámci Demokratického bloku. Kalousek ke spojení stran od středu doprava vyzýval již několik měsíců před volbami, nikdo však na jeho nápad nepřistoupil a ODS, lidovci, TOP 09 a hnutí STAN začali spolupracovat až po volbách.

„Nechci nic vyčítat, jen si dovolím technicky poznamenat, že kdybychom k tomu našli vůli, Demokratický blok by nyní neměl 48 mandátů, ale 80. A hnutí ANO by nevyhrálo volby,“ míní Kalousek.

V závěru své řeči řekl, že novému předsedovi nebude dělat žádnou vnitrostranickou opozici a pomůže mu do té míry, do jaké si bude přát. „Neloučím se, protože neodcházím,“ uzavřel svůj proslov.

Schwarzenberg: Nečekejte spasitele

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg se podobně jako Kalousek opřel do straníků, že v kampani dostatečně nezabrali. Podle něj by se neměli vymlouvat na vzestup Andreje Babiše. „Všechny možné výmluvy můžeme používat, ale hlavní důvod je naše vlastní selhání a to, že jsme dělali málo,“ řekl.

Podle něj zanedbali kampaň a na setkání nelákali i odpůrce a nerozhodnuté. „To, že přišli staří přátelé, bylo hezké, ale bylo to při volbách na h...,“ poznamenal Schwarzenberg.

Dodal, že by neměli propadnout pesimismu a měli by si vzít vzor z ODS. „ODS byla v horší situaci, ale podařilo se jim stranu zase povznést,“ poznamenal. Za další vzor označil tak trochu překvapivě prezidenta Miloše Zemana.

„Pan prezident Zeman, i když mu zdraví neslouží, tak pilně jezdil po republice, protože se mu to vyplácí. Vezměte si vzor z naší konkurence a jděte do toho, žádný zázrak nebude, žádný spasitel nepřijde,“ dodal Schwarzenberg.