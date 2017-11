„Počet hlasů, které Radek Vondráček získal, je poměrně impozantní, takže lze věřit, že na podobném půdorysu lze vytvořit menšinovou vládu, která by měla podporu, nebo alespoň toleranci některých subjektů,“ řekl Zeman.

„Přál bych si, aby to bylo už na první pokus, ale nevylučuji, že to bude až na pokus druhý. Je to ale rozdíl dvou, maximálně tří měsíců,“ doplnil prezident.

Pro Radka Vondráčka coby šéfa Sněmovny hlasovalo ANO, komunisté, okamurovci a Piráti. Piráti však dlouhodobě deklarují, že vládu Andreje Babiše nepodpoří. [celá zpráva]

I bez nich by ale sestava dala dohromady 115 hlasů. ANO, SPD a KSČM už se shodly i například na šéfovi mandátového a imunitního výboru Stanislavu Grospičovi (KSČM). Výbor bude posuzovat žádost policie na vydání Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka ke stíhání.