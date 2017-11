Největší podíl na tom mají výnosy z lesů, pronájmu zemědělské půdy a nemovitostí. Biskupství a farnosti hospodaří na zhruba 120 tisících hektarech lesů a pronajímají okolo třiceti tisíc hektarů polí.

V loňském roce biskupové výrazně investovali do nákupu půdy, lesů a hlavně do nemovitostí. Např. v Plzni místní diecéze postavila činžovní dům v čtvrti Slovany. Podle plzeňského biskupa Tomáše Holuba do stavby loni investovala 30 miliónu korun. „Dnes je ekonomicky zajímavější spravování bytů než hospodaření na zemědělské půdě,“ řekl Holub.

Celkově diecéze loni investovaly do hospodářských aktivit 1,1 miliardy korun. Podle ekonomického poradce České biskupské konference Karla Matyska biskupství nakoupilo loni nemovitosti za 480 miliónů, zemědělskou půdu za 108 miliónů a lesy za 24 miliónů korun.

Zatímco loni většina investic šla do majetku, v roce 2015 diecéze investovaly hlavně do finančních fondů, které mají u ČSOB a u České spořitelny. Celkově ve fondech mají už přes miliardu korun. Podle Matyska to byl dobrý tah, protože jim fondy přináší zajímavé výnosy. Loni jim vydělaly přes 60 miliónů korun.

Příjmy pět miliard a tisíce zaměstnanců



Podle Holuba nepokulhává ani investování do bohulibé činnosti církve. Do církevního školství, zdravotnictví, sociální péče a opravy památek církev investovala loni 903 miliónů korun. Např. do opravy arcibiskupského gymnázia v Kroměříži chce olomoucké arcibiskupství nalít postupně 140 miliónů korun. Zároveň tam chce příští rok otevřít i zemědělské a lesnické učiliště.

Celkově biskupství loni hospodařila s pěti miliardami korun. Kromě výnosů z hospodaření získala 806 miliónů z darů a sbírek, 666 miliónů dotací na památky a zemědělství, 848 miliónů státní příspěvek a 1,3 miliardy korun paušální náhrady za nevydaný majetek.

Na svůj provoz loni diecéze vynaložily celkově 4,8 miliardy. Investice byly přes dvě miliardy a 2,6 miliardy padly na mzdy a pastorační činnost církve. Celkově katolická církev zaměstnává okolo 15 tisíc zaměstnanců.

Podle zákona o majetkovém narovnání bude stát církvím vyplácet do roku 2043 každý rok zhruba dvoumiliardovou splátku za nevydaný majetek. Ten byl spočítán na 59 miliard korun a je každoročně navyšován o inflaci. Katolická církev - biskupství, řády a kongregace - získává z této náhrady 1,6 miliardy korun. Dále bude stát vyplácet do roku 2030 finanční příspěvek na činnost, který se každým rokem snižuje o pět procent. Loni činil pro všech 17 registrovaných církví 1,373 miliardy korun.