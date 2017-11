ANO po upozornění úřadu nechalo doplnit potřebné údaje, a úřad proto udělil pokutu pouze v preventivní výši. Sankce se přitom mohla vyšplhat až na 100 000 korun. Udělení pokuty potvrdil mluvčí hnutí Vladimír Vořechovský.

Dalších 27 000 korun pokuty udělil úřad spolku, který se podle jeho názoru bez předchozí registrace zapojil do kampaně.

Pokuta byla podle ČTK pravděpodobně udělena v souvislosti s propagací filmu Selský rozum a knihy Žlutý baron, které jsou kritické vůči Babišovi a na kterých se podílel šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka. Ten uvedl, že zatím o ničem neví.

Autoři filmu a knihy založili k usnadnění organizace propagačního turné spolek Svoboda projevu. Úřad v tom však spatřoval zapojení do předvolební kampaně.

Podezření na zapojení do kampaně vzniklo na základě toho, že spolek „zadal novinovou inzerci pro celkem 61 besed konaných v době od 4. 5. 2017 do 30. 7. 2017 na různých místech ve všech krajích České republiky, které byly spojeny s projekcí dokumentárního filmu a prodejem knihy týkající se předsedy subjektu kandidujícího ve volbách do Poslanecké sněmovny, kdy tato inzerce v novinách naplňovala znaky volební kampaně”, popsal šéf úřadu Vojtěch Weis.

Proti verdiktu úřadu se lze bránit správní žalobou.