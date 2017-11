Proč jste se rozhodl kandidovat?

Chci TOP 09 pomoci zpátky tam, kam patří. K rozhodnutí kandidovat na předsedu mě vedly výzvy mých stranických kolegů. Argumentovali hlavně tím, že jsem na kandidátce TOP 09 opakovaně dosáhl dobrých volebních výsledků. Ve volbách do EP jsem byl volen s největším počtem preferenčních hlasů v celé republice, v posledních krajských volbách jsem díky preferenčním hlasům přeskákal z posledního místa kandidátky v Plzeňském kraji na první.

Překvapuje vás, že zřejmě nebudete mít protikandidáta?

Kolik bude kandidátů na předsedu, se ukáže až na sněmu. I kdyby byl jen jeden, není to známkou nedostatku demokracie uvnitř strany. Neznamená to ani, že by TOP 09 neměla dostatek kvalitních osobností. Naopak. To je vidět na vysokém počtu uchazečů o funkce místopředsedů.

Delegáty chcete oslovit čím?

Za hlavní cíl TOP 09 nyní považuji úspěch v komunálních volbách na podzim 2018. Musíme udělat vše nejen pro obhájení stávající síly na radnicích a v zastupitelstvech, ale chceme samozřejmě usilovat i o naše posílení.

Důležitou roli sehraje volební boj o Prahu, která byla vždy výraznou baštou TOP 09. Nechceme být silnou stranou jen v Praze a okolí, ale volební výsledek v Praze má pro nás výjimečnou symboliku.

Budete kandidovat v komunálních volbách např. v Praze či do Senátu?

To je teď velmi předčasná otázka. Budu-li zvolen předsedou, budu se určitě významně podílet na přípravách kampaně TOP 09 do komunálních a senátních voleb. Zbytek teprve uvidíme.

Je výhodou či nevýhodou pro nového předsedu, že ve Sněmovně zůstane nejsilnějším hlasem topky šéf klubu Miroslav Kalousek?

Já si myslím, že to je výhoda. Miroslav Kalousek je spolu s Karlem Schwarzenbergem zakladatelem TOP 09 a je velmi zkušeným politikem, který rozumí fungování Sněmovny. Rád bych, pokud budu zvolen předsedou, na dosavadní vedení navázal. Jsem připraven s Miroslavem Kalouskem úzce spolupracovat, aby byla TOP 09 opět silnou stranou.

Lze podle vás řídit stranu z Bruselu či Štrasburku?

Samozřejmě, jinak bych ani nekandidoval. V EP sedí hned několik poslanců, kteří jsou zároveň předsedy svých národních stran. Například pan poslanec Sulík, který vede slovenskou Slobodu a Solidaritu a je lídrem slovenské opozice. Andreje Plenkoviče zase voliči jako europoslance zvolili dokonce chorvatským premiérem.

Podle Schwarzenberga byste jako předseda měl opustit místo europoslance a soustředit se na práci doma. Uvažujete o tom?

Názorů Karla Schwarzenberga si nesmírně vážím a vždy si jej rád vyslechnu, v této věci si ale dovolím nesouhlasit. Vůbec není špatně, když v čele proevropské strany bude stát někdo, kdo se silně zabývá evropskou politikou.