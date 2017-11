„Dost mě to zaskočilo. Ještě před třemi týdny jsem s ním mluvil a nic nenasvědčovalo tomu, že by to vzalo tak rychlý konec. To nikdo nečekal,“ řekl před středečním obřadem Mevaldův spolubojovník a přítel Daniel Günther.

Oba se znali z misí v Kosovu i Afghánistánu. „Jarda byl perfektní člověk i voják,“ řekl Günther, který byl členem i osudné noční patroly, během níž byl Jaroslav Mevald vážně zraněn.

„Jeho zdraví už nebylo stoprocentní. Chtěl se sice vrátit do armády, ale už to nešlo,“ zmínil Günther. „Byl vždycky hodně sportovně založený, a teď mi říkal, že mu problémy dělá i rychlejší chůze. Ale nikdy si na nic nestěžoval, bral to, jak to je,“ dodal Mevaldův spolubojovník.

Veterán Jaroslav Mevald

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Obřadu v albrechtickém kostele sv. Františka z Pauly se účastnili i další Mevaldovi kolegové ze 4. brigády rychlého nasazení, kteří se s ním účastnili misí v Afghánistánu i Kosovu. Rakev před oltářem obklopovaly také věnce, které poslal prezident Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka nebo ministr obrany Martin Stropnický. Pohřbu se účastnilo celé velení 4. brigády rychlého nasazení, zástupci krajského vojenského velitelství v Liberci i velitel libereckého pluku chemické a biologické obrany plukovník Karel Navrátil.

Pohřeb Jaroslava Mevalda v kostele sv. Františka z Pauly v Albrechticích v Jizerských horách.

FOTO: Michael Polák, Právo

Vojenský kaplan Petr Šabaka během obřadu řekl, že Mevald se prosadil jako outsider. „Není zapadlejší vesnice než tato. A Jaroslav byl nenápadný, ale díky němu víme, že to, co dokázal, a bylo toho hodně, může dokázat každý,“ uvedl kaplan.

O Mevaldovi řekl, že miloval své dvě dcerky, partnerku i další členy rodiny, sestru i maminku, která podle kaplana zemřela teprve nedávno. Řekl také, že Mevald měl i své chyby. „Vím, že mezi ně patřilo třeba to, že nebyl zrovna vzorný pacient,“ vysvětlil kaplan.

S veteránem Jaroslavem Mevaldem se rozloučili i kolegové z armády.

FOTO: Michael Polák, Právo

Během závěrečné antifony vynesla rakev z albrechtického kostela čestná stráž a venku se u rakve s Mevaldem ještě loučila rodina i vojáci. Po zaznění čestných salv odvezlo rakev auto pohřební služby.

Jaroslav Mevald bude 28. listopadu ministrem obrany povýšen in memoriam do hodnosti podporučíka.