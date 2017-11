Protože mandát získali oba dnem zvolení, tedy 21. října, dostanou jeden měsíční plat ve výši 71 tisíc hrubého a k tomu ještě stejnou částku jako odchodné.

Další hejtmanka ANO, Jana Vildumetzová z Karlovarska, zvažuje, zda si mandát ponechá.

Jaroslava Pokorná-Jermanová

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Mezi slibujícími byl i Jiří Hlavatý (ANO), který musel po svém zvolení poslancem opustit Senát. Chce se raději vrátit do horní komory, a navzdory názoru šéfa ANO Andreje Babiše se již přihlásil do doplňovacích voleb počátkem ledna, které Hlavatý svým přestupem do Sněmovny sám vyvolal. [celá zpráva]

Do Sněmovny nastoupil také Martin Kupka (ODS), který získal mandát rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Ten po přepočtu hlasů přiřkl mandát právě Kupkovi na úkor Petra Bendla. Ten přišel o mandát dva dny před završením měsíce ve funkci, takže dostane alikvotní část platu plus jednoměsíční odchodné 71 tisíc.