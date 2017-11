Hradílka od protestu odrazovaly prostřednictvím veřejné výzvy stovky lidí včetně známých osobností z celé země, hodlal ji držet až do konce.

Jeho rodina ve vyjádření uvedla, že se rozhodla převzít odpovědnost za jeho život do svých rukou. „Nemůžeme přihlížet smrti vlastního otce. Činíme tak s vědomím, že jdeme naprosto proti jeho odhodlání a přání, ale věříme, že kdyby situace byla obráceně, zachoval by se stejně. Způsobem, jenž nehodláme nijak vysvětlovat, se nám podařilo přinutit ho, aby se svěřil do péče lékařů a začal postupně přijímat potravu,” stojí ve vyjádření jeho dětí.

Podle Simony Hradílkové jej od protestní hladovky odrazovala rodina od počátku, způsob jeho protestu se od nikoho z nich nedočkal podpory. Jeho rozhodnutí se snažili zvrátit například výzvou, kterou podepsaly v několika dnech stovky lidí. Autoři v ní uvádějí, že si váží Hradílkovy snahy chránit demokratické hodnoty a chápou jeho obavu o budoucnost, ale jeho oběť odmítají. „Ten náš tlak trval od počátku, nyní jsme ho vyhrotili. Byl opravdu odhodlaný vydržet do konce, ale nepočítal z naší strany, že ten tlak bude takový. Dnešní doba je taková, že není potřeba takových obětí,” řekla Hradílková.

Konfrontace s prezidentem



Hradílek začal hladovku držet 1. listopadu . V otevřeném dopise Miloši Zemanovi uvedl, že jej v roli prezidenta hluboce zklamal. Podle něj Zeman rezignoval na kultivování a humanizování společnosti, je zděšen i z jeho působení v oblasti zahraniční politiky a otevřeně jej žádá, aby zrušil svou kandidaturu na prezidenta. „Podle mne je tento prezident, který by pokračoval v druhém funkčním období, nebezpečím a neštěstím pro tuto zemi,” řekl ČTK minulý týden Hradílek.

S prezidentem Zemanem se dostal do konfrontace minulý týden během jeho návštěvy Olomouckého kraje. Na setkání s občany v Lipníku nad Bečvou Zeman Hradílkovi řekl, že není víc než 113 000 občanů, kteří se naopak pod jeho kandidaturu podepsali a proto bude kandidovat. [celá zpráva]

Proti Zemanově kandidatuře vystoupilo v Lipníku i několik desítek lidí s červenými kartami. Zvukaře, který během protestu pouštěl píseň Modlitba pro Martu, nakonec zadržela policie a hrozí mu za přestupek proti právu shromažďovacímu pokuta do výše 15 000 korun. [celá zpráva]

Prezident Zeman na dotaz ČTK řekl, že zásah policie považuje za naprosto adekvátní podle zákona shromažďovacího, neboť řádně povolené shromáždění nemá právo nikdo rušit.