„Tady se utratilo 300 milionů korun veřejných peněz, to není málo. My hovoříme o tom, že recepty mají údajně něco ušetřit, nikdo ty peníze neviděl, ale my tady reálně vidíme peníze, které zmizely,” uvedl v neděli Kubek.

S tím, že by zavádění systému eReceptů měla prověřit policie, souhlasil v České televizi i poslanec (za ANO) a člen správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Adam Vojtěch. „Je pravda, že když se podíváme, kolik ten systém stál do roku 2016, kdy to bylo, myslím, 318 milionů korun podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), a teď ho Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vysoutěžil za 14 milionů na čtyři roky, tak ten nepoměr je obrovský. Tady by někdo měl vysvětlit, čím je dán ten rozdíl,” řekl.

Podle kontroly NKÚ, kterou úřad zveřejnil v květnu, bylo úložiště elektronických receptů za 318 milionů korun minimálně využívané. SÚKL argumentoval tím, že eRecepty dosud fungovaly v dobrovolném režimu. Povinné budou od ledna příštího roku. Pochybení se týkala minulého vedení ústavu, to současné je podle svých vyjádření napravilo.

Starší lékaři chtějí skončit, varuje komora



Systém eReceptů má přinést úsporu v předepisování léků. Podle SÚKL by se mohla ušetřit až jedna miliarda korun, ministerstvo zdravotnictví počítá s nižší částkou, a to 400 milionů korun.

Podle Kubka kvůli zavedení povinných elektronických receptů mnoho lékařů, zejména těch starších, skončí. ČLK chce, aby systém zůstal nepovinný. Není prý obecně proti elektronizaci zdravotnictví, ke zvolené podobě eReceptů však má řadu výhrad. Pacient by podle Kubka měl mít možnost volby, zda přijme klasický, anebo elektronický recept. Stejnou možnost volby chce komora i pro lékaře.

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007. Dosud jsou dobrovolné, od ledna 2018 budou povinné. Vytvoření nového systému, který nahradil dřívější sporný, jeho čtyřletá podpora a rozvoj vyšel SÚKL na 14 milionů korun. Samotný provoz pak vyjde na 100 000 korun měsíčně.