„Omezení se dotkne kamiónů, které nemají v katastrálních územích města Říčany sídlo firmy, vykládku či nakládku, a jejichž řidiči si přes město krátí cestu, protože ještě není dostavěný Pražský okruh,“ uvedl starosta Říčan Vladimír Kořen.

Opatření reaguje na iniciativu Prahy, která připravuje podobně razantní opatření. Tím by ale metropole nasměrovala všechny kamióny právě do okolních obcí. Ty se ale brání. Zákazy se snaží zamezit devastaci silnic a zajistit bezpečnost svých obyvatel.

Řidiči kamiónů musí počítat s kontrolami.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Jakmile začal zákaz platit, kamiónů rázem ubylo. „Je to zřetelné, předtím jich bylo víc, byla to souvislá řada,“ sledoval provoz starosta Kořen. Někteří řidiči zákaz nerespektovali a městem se snažili projet. Jedním z provinilců byl slovenský šofér, který měl namířeno do Kozojed.

Strážníci ho zatím nepokutovali. Řidič se musel na dalším kruhovém objezdu otočit, jet zpátky k D1 a pokračovat přes Prahu. Podle velitele městské policie Václava Řezáče budou strážníci tyto přestupky zatím řešit napomenutím a pokuty začnou dávat až od příštího týdne. Na místě mohou uložit sankci až 2000 korun.

Odkrývání zákazových značek

FOTO: Radek Plavecký, Právo

V Říčanech už jsou nainstalované i váhy, které hlídají hmotnost projíždějících nákladních aut a v obcích se postupně instalují radary hlídající rychlost. Starostové tak vyšli do boje proti nárůstu dopravy a současně se snaží tlačit na rychlou dostavbu Pražského okruhu.