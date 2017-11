„Teploty budou po celý týden pod průměrem, který je pro toto období na pěti stupních. Na mnoha místech budeme za tu pětku rádi. Od úterý do pátku si ale užijeme sluníčka,“ řekla Honsová a připomněla, že v roce 2010 bylo touto dobou 18 stupňů.

V pondělí bude ještě na většině území oblačno, na Moravě a ve Slezsku zataženo. Dešťové srážky budou přecházet od 600 metrů ve sněžení, během dne by měl sníh padat hlavně v Beskydech, nasněžit by mělo dalších 10 až 15 centimetrů. V čerstvém větru by si řidiči měli dát pozor na sněhové jazyky. Odpolední teplotní maxima se v severním studeném proudění vyškrábou na pouhých 2 až 6 stupňů.

V noci na úterý bude přicházet oblast vysokého tlaku vzduchu, ráno přituhne, minima spadnou na 2 až -2 stupně, na sněhové pokrývce se ochladí až na -5. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 2 až 6 stupňů. „Zpočátku bude oblačno, ale postupně bude oblačnosti ubývat na polojasno,“ uvedla Honsová. Přeháňky se vyskytnou jen ojediněle, zejména na Moravě a ve Slezsku, nad 400 metrů budou sněhové.

Ve středu už bude převážně polojasno, na severu území v horských oblastech až oblačno, tu a tam s možnou přeháňkou. Nad zbytkem území bude panovat modrá obloha. Teploty po ránu klesnou na 1 až -3 stupně, přes den se oteplí na 3 až 7 sedm stupňů.

Podobné počasí bude ve čtvrtek, den by měl být jasný nebo polojasný, ale po ránu se budou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Ráno teploměry ukážou opět 1 až -3 stupně, tam, kde nebude mlha ani nízká oblačnost, se ochladí na -5. Maxima vystoupí opět na 3 až 7 stupňů.

V pátek bude opět polojasno, po ránu s mlhami či nízkou oblačností, ranní teploty klesnou na 2 až -2, při vyjasnění na -4. Odpoledne bude nejteplejší z celého týdne s teplotami mezi 4 až 8 stupni.

„Kdo si chce užít prodloužený víkend, měl by vyrazit hned v pátek,“ doporučuje Honsová s tím, že víkendové počasí se pokazí.

Nad Česko se začne nasouvat brázda nízkého tlaku vzduchu, bude přibývat oblačnosti, od vyšších poloh budou srážky sněhové nebo smíšené a zřejmě bude opět hrozit náledí. Teploty ale zůstanou v rozmezí 2 až -2 stupně po ránu a 3 až 7 odpoledne.