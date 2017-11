V Karlovarském kraji začal padat sníh už v neděli odpoledne. Na prohřátých silnicích rychle odtával. Leží ale kolem silnic a na krajnicích. Silničáři doporučují řidičům zvýšenou opatrnost. Sněhové přeháňky se mohou vyskytovat i během dne, má se ale mírně oteplovat. Teploty v kraji byly ráno okolo nuly, na horách je chladněji.

Silnice v Ústeckém kraji jsou ráno většinou sjízdné, v Krušných horách leží na komunikacích nižších tříd zbytky rozbředlého sněhu. Dopravu v kraji nekomplikuje žádná vážnější nehoda, místy se ale může tvořit náledí, vyplývá z informací silničářů.

V Plzeňském kraji vyjela do terénu veškerá technika údržby. Všechny vozovky jsou sjízdné, provoz je všude plynulý, problémy nehlásí ani policie. Teploty se pohybují kolem nuly, během dne by měl všechen sníh odtát a teploty mírně vzrostou, řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička. „Do pěti centimetrů sněhu napadlo ve vyšších polohách Šumavy (Klatovsko), Českého lesa (Domažlicko a Tachovsko), ale i v Brdech ve směru na Rožmitál, například kolem Míšova (jih Plzeňska), takže už to bylo i na radlici,“ uvedl.

Podle Slapničky byla původní předpověď meteorologů horší, než jaká byla nakonec skutečnost.

Sněžilo v noci také v Královéhradeckém kraji. Na silnicích ve vyšších polohách na Trutnovsku, Jičínsku, Náchodsku a Rychnovsku zůstává rozbředlý sníh. Všechny silnice byly ráno s opatrností sjízdné. Na hřebenech Krkonoš teplota klesla pod minus pět stupňů Celsia. „Na horách by se mohly tvořit sněhové jazyky, na hřebenech i závěje,” uvedli meteorologové.

Slabá vrstva ujetého sněhu leží ráno ve vyšších polohách na silnicích na Prachaticku. Jihočeští silničáři vyjeli i na silnice nižších tříd, zasahovali také na úseku dálnice D3 z Veselí nad Lužnicí směrem na Prahu. Ve vyšších polohách jsou jihočeské silnice sjízdné se zvýšenou opatrností, místy mohou namrzat, řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová. O plošném náledí silničáři hlášení nemají.

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno sjízdné, náledí se netvoří. Sněžilo jen večer na Rakovnicku a Příbramsku, v terénu bylo asi pět sypačů.

Sněhové přeháňky s deštěm zasáhly na Vysočině během večera a noci zejména Žďársko, kde napadlo tři až pět centimetrů sněhu. Silničáři sníh odstraňovali pomocí 24 pluhů, dvě radlice zasahovaly v okolí Sněžného a Tří Studní. Všechny silnice jsou ráno sjízdné bez omezení, vážnější problémy nenastaly ani v noci, řekl Aleš Hubený z dispečinku Krajské správy a údržby silnic.

V Olomouckém kraji napadlo v noci několik centimetrů sněhu ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka. Silnice tam jsou po chemickém posypu už holé a mokré, avšak řidiči by měli jezdit opatrně, řekli dispečeři údržby silnic. „Na Červenohorském sedle napadlo do deseti centimetrů. Sníh jsme v noci průběžně odhrnovali a provedli jsme tam i chemický posyp. Stále sněží a silnice přes sedlo je s opatrností sjízdná,” řekl dispečer společnosti Stavby, opravy a údržba silnic. Podobná situace je v Jeseníkách také na silnicích druhé a třetí třídy.