„U nás to šlo rychle, nikdo u nás už prasata doma nechová, možná už tak deset let, životní styl je jiný,“ řekl v sobotu Miroslav Gargulák, starosta Ostraty, která patří do území s vysokým rizikem výskytu a přenosu afrického moru prasat.

Pokud chtěli lidé ve vymezené oblasti na Zlínsku například o tomto víkendu uspořádat domácí zabíjačku, museli o tom veterináře informovat předem. „Žádná hlášení jsme nezaznamenali,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Povinnost hlásit domácí porážku stanovila chovatelům vyhláška vydaná ve středu.

„V tzv. červené zóně zamořené oblasti bylo doposud uloveno 202 divokých prasat a odchyceno 70 kusů. SVS v současnosti eviduje čtyři odlovené divočáky, u kterých byl potvrzen africký mor. Počet odlovených divočáků v širší zamořené oblasti, zelené zóně, zatím dosáhl 1094 kusů, výsledky vyšetření jsou u všech těchto kusů negativní,“ sdělil Vorlíček.

„K dnešnímu dni má SVS hlášeno 137 případů, při nichž byl u uhynulého divočáka v okrese Zlín potvrzen africký mor prasat. Všechny kusy, u nichž se dosud nákaza potvrdila, pocházejí z tzv. vysoce rizikové oblasti uvnitř ohradníků. V této oblasti byly pozitivní přibližně tři čtvrtiny ze 180 zde nalezených uhynulých divočáků. V zamořené oblasti vně ohradníků bylo dosud nalezeno a vyšetřeno 62 divokých prasat, ani u jednoho z nich se nákaza nepotvrdila,“ uvedl mluvčí. Zatím se podle Vorlíčka podařilo dohledat všechny zastřelené divočáky.

Podle odborníků riziko přenosu zvyšuje říje černé zvěře, která nyní začíná. Samci jsou při hledání říjných bachyní schopni překonávat několikakilometrové vzdálenosti.

V oblasti s intenzivním odlovem bylo do pátku odloveno celkem 7423 divokých prasat. Nejvíce v okresech Uherské Hradiště - 1489 a Kroměříž - 1344. „Také zde se dosud u žádného zvířete nákaza nepotvrdila,“ sdělil Petr Vorlíček.