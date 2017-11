Začal pátý ročník potravinové sbírky. Přispívat lze až do večera

Zhruba 750 prodejen se od sobotního rána zapojilo do pátého ročníku národní potravinové sbírky, během které mohou zájemci po celé zemi věnovat lidem v nouzi potraviny či drogistické zboží. Do akce, která potrvá až do sobotní 20. hodiny, se v ČR zapojilo zhruba 4500 dobrovolníků.