Podle Topolánkova týmu však zákon nepočítá s oznámením kandidatury na poslední chvíli. Člen jeho týmu Dalibor Veřmiřovský serveru řekl, že účet v bance byl založen v úterý 7. listopadu a ve čtvrtek byla úřadu odeslána žádost o registraci. Zároveň se podle něj také musí počkat na to, až Česká spořitelna, u které je veden, účet „ztransparentní”.

„Podle zákona mají uvést adresu účtu pět dní po vyhlášení termínu voleb,” řekl Novinkám člen úřadu Jan Outlý. Dodal, že zákon nepamatuje na případy, kdy se člověk rozhodne kandidovat po vypršení této lhůty.

Pokud by úřad striktně lpěl na dodržování zákona, Topolánkovi by hrozila pokuta až půl miliónu korun, mnohem pravděpodobnější je ale pokuta menší nebo žádná.

Úřad nebude zásadně trestat drobná porušení

„Při nejlepší vůli nemohou zpětně dodržet tuto povinnost a je tedy třeba postupovat přiměřeně. Úřad určitě nepostupuje formalisticky a nebude nijak zásadně trestat někoho, kdo by v zanedbatelné míře porušil pravidla,” vysvětlil Outlý, jak v takových situacích, které zákon nepopisuje, bude úřad konat.

Úřad podle něj analogicky stanovil, že takový kandidát musí transparentní účet zřídit do pěti dnů od oznámení kandidatury. „Jestliže oznámil kandidaturu v neděli, tak pět dní by mělo být do čtvrtka,” řekl Outlý s tím, že je ale také možné počítat dny pracovní, a tak by to bylo až do pátku a očekává tedy, že nejpozději dnes úřad informace dostane.

Symbolickou pokutu by Topolánkovi udělil další člen úřadu Jiří Navrátil. „Osobně to vidím minimálně na zveřejnění toho, že kandidát nesplnil svou povinnost. Měla by tam být podle mě nějaká sankce, ať už symbolická nebo ne,” komentoval situaci.

Neřeší se pouze účet



Mirek Topolánek oznámil kandidaturu v neděli, do úterka se mu podařilo nasbírat potřebných deset senátorských podpisů a svou kandidaturu zaregistrovat na ministerstvu vnitra. Problémy s transparentním účtem nejsou ale jediné, co se v souvislosti s jeho kandidaturou řeší.

Ministerstvo vnitra je v rozporu s některými ústavními právníky kvůli tomu, zda je možné, aby jeden senátor či poslanec podepsal kandidaturu více uchazečům. Pokud by to možné nebylo, Mirek Topolánek by do boje o Hrad zřejmě nezasáhl. Definitivní seznam kandidátů ministerstvo zveřejní 24. listopadu. [celá zpráva]