Situace kolem předsedy Sněmovny se začíná komplikovat. Co si myslíte o hlasech, že by se jím neměl stát zástupce hnutí ANO?

Tím, že letos do Sněmovny bylo zvoleno devět politických stran, jde o zcela novou situaci. Je pravda, že od vzniku ČR byl šéfem Sněmovny představitel buď hlavní vládní strany, nebo hlavní opoziční strany. Šlo ale o strany, které měly podobnou sílu ve Sněmovně.

Z toho hlediska se mi zdá nesporné, že by dolní komoru měl vést představitel ANO. Říkat, že by jím měl být představitel druhé nejsilnější strany ODS, která má necelých 12 procent, a mezi třetím a čtvrtým není takový rozdíl, mi připadá politicky nepřiměřené a nevyvážené.

Co argumentace, že případný třetí pokus o sestavení vlády by připadl ANO, protože by hnutí mělo šéfa Sněmovny? S podporou Radka Vondráčka začínají váhat i piráti.

To je falešná argumentace. Předseda Sněmovny má mít tu roli proto, že představuje většinu dolní komory. I kdyby náhodou byl zvolen předseda ODS Fiala, tak by to bylo jen velmi těsně. Proto říkám, že jeho role v tomto konkrétním případě není odůvodněná.

S piráty jsem spojoval jisté naděje, ale myslím, že by neměli příliš brzy podlehnout parlamentním intrikám a šachům a měli by uvažovat i z tohoto hlediska, aby parlament za jejich účasti působil jako nejvyšší státní reprezentace.

Okamurova SPD říká, že šéfa Sněmovny lze po čase převolit.

To je jistě možné, takový návrh mohou podat dvě pětiny poslanců. Je ale třeba brát v úvahu parlamentní zkušenost. Vzpomeňte si, že Miloslav Vlček měl také být jen provizorním předsedou Sněmovny, a zůstal jím celé volební období. V parlamentním chodu to, co se zdá mnohdy jednoduché, je ve skutečnosti složité.

Proto si myslím, že je v zájmu Sněmovny, aby byl zvolen Radek Vondráček jako představitel nejsilnější strany a aby ustavování Sněmovny dostalo normální charakter a nevybíjely se v tom podivné, stranicko-klubové zájmy.

Zdá se, že situace není jednoduchá ani při rozhodování, kdo bude v čele jakého výboru. Některé partaje mluví o tom, že jsou znevýhodňovány. Co vy na to?

To bude vyžadovat vážná a odpovědná jednání. STAN nebo TOP 09 si mohou stěžovat, ale jednací řád má v tomto směru jasná ustanovení, platí matematická pravidla a určité vzorce. To je zákon, který je třeba respektovat. Je evidentní, že nyní kvůli počtu aktérů ve Sněmovně bude změna jednacího řádu velmi složitou věcí. Sněmovna ale bude muset přijmout alespoň nějaká usnesení, která budou práva poslaneckých klubů korigovat podle počtu členů.

Není možné, aby stejné právo na přestávky o stejné délce měl klub se šesti členy jako klub se 78 členy. Anebo aby dva kluby se 13 členy celkem mohly své postavení zneužívat tím, že budou ovlivňovat rozhodování o programu, což sám klub se 78 členy nemůže.

Právní rovnost nesmí být záminkou pro destrukci chodu Sněmovny, což vzhledem k antibabišovské psychóze, která stále není překonána, a pro některé kluby je dokonce dominující, není nereálné.

Když jsou problémy teď, co lze čekat do budoucna?

Vzhledem k tomu, že tam je velmi různorodých devět stran, jsou nynější potíže pochopitelné a přirozené. Až se dají věci dohromady, měla by převážit vůle, aby parlament fungoval.

Lidé od voleb čekali leccos, ale rozhodně si myslím, že většina občanů nemá nejmenší zájem jít volit znovu. To by měly všechny strany mít na zřeteli a najít modus vivendi, aby vláda mohla fungovat i s potřebnou podporou, což může být i tolerance.

Má ale menšinová vláda vůbec perspektivu věci prosazovat, i kdyby důvěru dostala?

Byl bych rád, kdyby se v prvním kole podařilo vytvořit vládu, která by mohla vládnout déle než do hlasování, které jí vysloví nedůvěru. Chápu, že se některým lidem a partajím perspektiva nejsilnější vládní strany nelíbí. Tak ale voliči rozdali karty a protibabišovská opozice je tak roztříštěná a diferencovaná, že nic pozitivního dohromady není s to dát.

Vládu lze jistě časem proměnit, jsem ale pro to, ale aby tu vznikla vláda, která bude odpovídat nejen většině poslanců, ale i většinové vůli této země. Lidé si zvykli, že tu je funkční vláda, a nechtějí, aby tento politický klid byl narušován.