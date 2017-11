Na problém upozornil nevidomý programátor z Brna. „Tušil jsem, že pro nevidomé bude problém Účtenkovku hrát. Proto jsem si pár účtenek vzal na otestování a potvrdilo se mi, že nejsem schopen zadat všechny požadované údaje,“ řekl Právu.

Při registrování účtenek do systému totiž musí hráč opsat šest údajů, což jsou z velké části řetězce čísel a písmen. „Bohužel běžné programy na rozpoznávání textu nejsou schopny bezchybně tato data přečíst. Mobilní aplikace je zkouší přečíst, ale člověk musí čtečku udržovat v určitém poli a následně přečtené údaje ručně zkorigovat,“ popsal nevidomý proceduru, která může zabrat několik minut i zdravému člověku.

Chystá se změna



Hned na začátku října proto programátor poslal dotaz na provozovatele loterie, jestli by nebylo možné připojit scan z účtenky a systém sám by potřebné údaje načetl. „Minulý týden jsem ještě jednou sepsal všechny problémy a poslal je znovu. Mohlo by mi to být jedno, ale když už se z našich daní dělá taková šaráda, chci mít možnost něco takové případně bojkotovat dobrovolně, ne kvůli mému handicapu,“ vysvětlil.

Provozovatel loterie nakonec na výtky zareagoval. „Možnost úpravy webu i mobilních aplikací pro nevidomé již řešíme se zadavatelem, tedy ministerstvem financí. V tuto chvíli analyzujeme současné řešení a spolupracujeme se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých na změnách, které je zapotřebí udělat, aby nevidomí mohli účtenkovou loterii využít,“ napsal provozovatel loterie.