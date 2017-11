Téměř dvouhodinová debata se nesla v poklidném duchu, kandidáti si spíš notovali. O členství v EU nepochybovali ani kandidáti, kteří se profilují jako euroskeptičtí, například předseda strany Rozumní, hudební producent Petr Hannig. „Rozhodně nevystupovat z EU,“ řekl, vyslovil se však pro referenda. Evropská unie by se podle něj měla vrátit před Lisabonskou smlouvu.

„EU se řítí do pekla, v oblasti bezpečnosti vám to každý potvrdí. Musíme zabránit tomu, aby v tom pekle skončila,“ řekl kandidát Realistů, bezpečnostní expert Jiří Hynek. Bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek zdůraznil, že členství ČR v EU nemá alternativu. „Patříme do euroatlantického prostoru, patříme do EU,“ řekl. Připomněl, že vstup do ČR do Schengenského prostoru byla zásluha jeho vlády. „Tekly mi slzy, když jsem poprvé jel přes hranice bez pasu, velmi by mě mrzelo, kdybychom o tuto výhodu přišli,“ řekl.

Chci prezidenta, který nebude namočený v žádných špinavostech z minulých let, proto kandiduji Marek Hilšer

Vůči současné hlavě státu Miloši Zemanovi se kandidáti opatrně vymezovali. Akademik Jiří Drahoš, který má podle průzkumů zatím největší šanci Zemana porazit, tak učinil už v úvodu, kdy předeslal, že není příznivcem „tvůrčích výkladů Ústavy“, což byl právě Zemanův termín. „To je jako kdybychom při silniční kontrole řekli, že si tvůrčím způsobem vykládáme pravidla silničního provozu,“ řekl.

„Pražský hrad by bylo potřeba dost vydezinfikovat,“ uvedl textař Michal Horáček, který také patří mezi favority prezidentské volby. „Jako první je třeba omluvit se za urážku Ferdinanda Peroutky a zaplatit pokutu,“ uvedl. „Zeman má obrovskou inteligenci, ale málo empatie,“ míní Hannig. Bývalý diplomat a ředitel agentury STEM Pavel Fischer Zemanovi vyčetl jeho výrok, že se do Číny učí jezdit stabilizovat společnost a také to, že z návštěvy Číny neletěl vládní letkou, ale soukromým letadlem společnosti PPF.

Petr Hannig a Mirek Topolánek.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Kandidáti se shodli na tom, že je třeba Pražský hrad otevřít lidem. To uvedli jako prioritu Drahoš i Horáček. „Mrzí mě, jaká je Hrad dnes pevnost. Bere mě čert, když před ním vidím ty fronty. To by se mělo okamžitě změnit,“ řekl Hynek.

Jeden do druhého se uchazeči o Hrad naváželi minimálně. Moderátorka v debatě připomněla Drahošovo vyjádření na facebooku na adresu Topolánka, že jeho kandidatura je špatný vtip. „Byl to takový topolánkovský status,“ řekl Drahoš. „Psala to buď žena, nebo PR mág. Já jsem panu profesorovi dávno odpustil, pokud jsem to vůbec kdy bral vážně,“ reagoval Topolánek. Vůči expremiérovi se nepřímo vymezil i lékař Marek Hilšer. „Chci prezidenta, který nebude namočený v žádných špinavostech z minulých let, proto kandiduji,“ řekl.

Zleva Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Jiří Hynek během prezidentské debaty.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Topolánek znovu zopakoval, že nehodlá dát milost svému bývalému poradci Markovi Dalíkovi, a vyjádřil se i k současnému sporu právníků, jestli zákonodárci vůbec mohou dát podpisy ke kandidatuře více uchazečům. „Je to nesmyslná diskuze, která se vyřeší. Pokud se to dostane k soudu, věřím v jeho rozum,“ uvedl.

Debatu poslouchal v publiku i kandidát na premiéra Andrej Babiš (ANO), ačkoliv jeho hnutí prezidentského kandidáta nejmenovalo, Babiš se doposud ani nevyjádřil k tomu, koho podpoří.

Účastníci debaty měli možnost hlasovat, kdo z kandidátů se jim líbil nejvíc, na prvních dvou místech se umístili Jiří Drahoš a Marek Hilšer. „Bylo to takové oťukávací, nejvíc se mi líbil Hilšer. Drahoš mohl v debatě dostat víc prostoru,“ řekla Právu po debatě posluchačka Nikola.