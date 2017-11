„Bylo to příjemné setkání. Byla to do určité míry seznamovací schůzka. Předali jsme si kontakty a řekli si, že zůstaneme ve spojení,“ řekl po jednání šéf klubu ČSSD Jan Chvojka.

„Shodli jsme se na tom, že mandátový a imunitní výbor by měl vést zástupce opoziční strany a že by v něm měly být zastoupeny všechny strany ve Sněmovně,“ dodal Chvojka.

Od Pirátů dostala ČSSD souhlas i k návrhu, aby komise kontrolující činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů, BIS, FAU nebo NKÚ byly pod kontrolou opozičních stran.

Piráti: Hledáme průnik se všemi

Předseda pirátů Jakub Michálek na schůzce prý upozornil ČSSD, že ve Sněmovně budou Piráti hlasovat pro zákony podle jejich kvality, nikoliv podle toho, kdo je předkládá.

„Opakovali jsme, jako jsme to říkali všem, že jsme konstruktivní opozice a že jsme připraveni hledat programové průniky se všemi stranami,“ uvedl Michálek.

„Chtěli bychom rychlé řešení exekucí, aby byl jeden exekutor pro jeden obvod. Aby dlužník nemohl být pod tlakem 18 exekutorů,“ dodal.

S tím ČSSD souhlasí. „Jsme rádi, že v těchto tématech máme shodu a že se můžeme spolehnout na podporu poslanců a poslankyň pirátů,“ uvedla místopředsedkyně klubu ČSSD Kateřina Valachová.

Kateřina Valachová (archivní foto)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Chvojka dodal, že by s piráty mohla ČSSD spolupracovat i při prosazování zákona o lobbingu, který coby končící ministr pro lidská práva nestihl protlačit. Piráti si vedou na internetu evidenci lobbistických kontaktů, kam jejich funkcionáři zapisují, s kým se sešli a proč.

Ve čtvrtek se Piráti setkají s hnutím ANO. „Na poslední schůzce jsme se domluvili, že předložíme seznam dvaceti priorit. Budeme se bavit, jaké části je ANO ochotno převzít do programového prohlášení,“ uvedl Michálek.