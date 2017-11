Jednalo se o sekundy, ale odvážná učitelka reagovala pohotově – tři děti odstrčila, jedno zalehla. Autu tak nastavila vlastní tělo, čímž pětiletému chlapci zachránila život. Nešporová byla pod autem zaklíněná několik minut a po vyproštění ji transportoval vrtulník do nemocnice s popáleninami a zlomenou pánví. Se zraněními z nehody se léčí od června a v prosinci by se chtěla vrátit do práce.

Darina Nešporová má po nehodě spáleniny po celém těle.

FOTO: TV Nova

Necítí se být hrdinkou

Jako hrdinka se ale necítí. „Podle mě to byl normální čin, který by udělal každý člověk, který jde s dětmi, co má na zodpovědnost,“ řekla Nešporová čtyři měsíce po nehodě.

Veřejnost to však cítí jinak, a Nešporová proto ve středu obdržela Cenu Michala Velíška. Oceněná učitelka sotva nacházela slova. Zřejmě z nervozity z tolika lidí a médií se jí udělalo špatně a musel k ní být přivolán lékař.

Další nominovaní

Kromě Dariny Nešporové porota vybrala ze 114 nominací ještě dva adepty. Byli jimi Martin Zajíček a Antonín Schneider, kteří pomohli třiapadesátiletému muži v Petřvaldu poté, co jej postřelil soused. Útočník navíc okolí domu polil benzínem, zapálil a poté se střelil do spánku. Pokus o sebevraždu ale přežil.

Třetím nominovaným byl Pavel Skuhrovec z Příbrami, který se vydal zachránit jedenáctiletá dvojčata sousedů z hořícího domu. Jedno dítě mu skočilo do náruče z okna, pro druhé vběhl do domu. Musel se však vrátit, protože dým mu znemožnil dýchání. Svůj pokus chtěl opakovat, hasiči jej však už nepustili. Když jedenáctiletého chlapce našli, byl bez kyslíku příliš dlouho a po několika dnech v nemocnici zemřel.

Michal Velíšek

Cena Michala Velíška se udělovala už po dvanácté. O vítězi rozhodli lidé hlasováním na webu. Ocenění se uděluje na počest střihače televize Nova, který zemřel 13. září 2005 poté, co se snažil pomoci neznámé ženě. Tu v parku na pražském Karlově náměstí obtěžoval a ohrožoval pistolí jedenatřicetiletý recidivista David Lubina. Velíšek se jí zastal a útočník po něm dvakrát vystřelil. Za vraždu později dostal 25 let. Velíška vyznamenal v říjnu 2005 prezident Václav Klaus medailí Za hrdinství in memoriam.

Cena za záchranu lidského života se rozdávala už po dvanácté.

FOTO: Novinky

Cena nesoucí jeho jméno je určena těm, kteří pomohli zachránit život druhého člověka. Vyloučeni z nominací jsou profesionálové – záchranáři, hasiči, vojáci či lékaři.