Už nějakou dobu na internetu běží vaše hra Prezident 21, která hledá ideálního kandidáta na prezidenta. Co vás vůbec vedlo k tomu ji spustit?

Někdy v červnu 2016 za mnou přišel jeden člověk, se kterým se znám, a ptal se mě, jestli podpořím konkrétního kandidáta na prezidenta. Řekl jsem mu, že určitě ne, protože chci mít naprosto nezávislou pozici, a začal jsem s ním mluvit o tom, že by bylo dobré udělat nějaký systematický přístup, aby se lidi zajímali o politiku, kandidáty a zvýšila se transparentnost. Vzápětí jsem si uvědomil, že to, co popisuji a co může hodně pomoci, bych mohl fakticky vytvořit. Nápad vznikl spontánně a naprosto přirozeným způsobem.

Video

Karel Janeček o hře Prezident 21

Hra je nyní ve druhé fázi, jsou tam jen kandidáti, kteří oficiálně podali kandidaturu. Kolik lidí hlasovalo a kdo volbu vede?

V současné době je tam více než 240 tisíc lidí. Již víme, kdo jsou oficiální prezidentští kandidáti, takže se dá hlasovat jen pro ně. Jednoznačně vede pan profesor Drahoš, který má přes 80 tisíc hlasů. Co je důležité, nejenže má obrovský počet hlasů, ale není kontroverzní. Nejsou u něj hlasy proti. Druhý pan Horáček má také velký počet hlasů pro, ale má taky hodně hlasů proti. Kdybychom to vzali jen podle hlasů pro, tak na třetím místě by těsně byl pan Zeman. Má podobně hodně hlasů pro jako pan Horáček, akorát je vyloženě magnet na hlasy proti a to ukazuje, jak rozděluje společnost, a hlasů proti je výrazně více než hlasů pro.

Je to ale relevantní? Ukazuje to opravdu nějaký vzorek společnosti? Přece jenom ve většině předvolebních průzkumů vede Miloš Zeman.

Je to výsledek, který by byl s daným volebním systémem. V podstatě se dá říct, že máme obrovský reprezentativní vzorek, který je hodně blízko realitě. Logika je v tom, že pan Zeman rozděluje společnost. V případě, že lidé mají hlas proti, tak se to silně projeví.

Video

Karel Janeček o volebním systému D21

Volební systém Demokracie 21 je založený na tom, že lidé mají kladné hlasy a záporný hlas. V čem vidíte tu výhodu? Podle vás by se to mělo implementovat do českého volebního systému.

To nejdůležitější na Demokracii 21 není ten záporný hlas, já mu říkám minusový. Primární silou je efekt více hlasů pro. Každý volič by měl mít dva nebo i tři hlasy pro v případě jednoho vítěze. To přináší ten konsenzus. Ještě významnější, ta klíčová implementace, je pro parlamentní volby, kde by byly dvoumandátové obvody, přičemž každý bude mít čtyři hlasy pro. Jakmile se D21 s dvoumandátovými obvody implementuje pro volby do parlamentu, tak bude znamenat naprosto zásadní vylepšení celého politického systému. Je to ještě významnější než pro prezidentské volby.

Je vůbec reálné, aby se to implementovalo do Ústavy?

Je potřeba změna Ústavy, věřím, že to reálné je.

Máte nějakou ideu, kdy by to mělo být?

Pokud vše půjde tak, jak by to mohlo jít, tak už by to mohly být příští parlamentní volby.

Nicméně to vypadá, že vládu sestaví předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který spíš prohlašuje, že by chtěl většinový systém, že by to tady mělo fungovat jako v USA. Jak se na tohle díváte?

Pan Babiš tomu vůbec nerozumí. Pamatuji si, když jsem se s ním jednou sešel a vysvětloval jsem mu princip Demokracie 21. A pan Babiš nepochopil. Ale hnutí ANO není jen pan Babiš.

Hnutí ANO bude mít teď ve Sněmovně 78 poslanců, pro tu změnu je potřeba 120 hlasů. Bez hlasů ANO se to asi neobejde.

Doufám, že to nebude tak, že to bude diktát jednoho člověka. I v hnutí ANO jsou rozumní lidé. Věřím, že je šance to prosadit bez ohledu na Babiše. Úspěchu dávám pravděpodobnost 38,2 procenta do příštích parlamentních voleb.

Dovolte mi jednu osobnější otázku, vy jste znám svým extravagantnějším rodinným uspořádáním. Neubližuje to nějak vaší iniciativě nebo vaší snaze implementovat ten volební systém?

To nevím. Ale myslím, že by to s tím nemělo co dělat. Stojím si za svým životem a věřím, že to, co dělám, je správně. Neříkám, že jsem všechno udělal nejlíp, ale stojím si za svými hodnotami a věřím svobodě. To je to, co je klíčové. Rozumím tomu, že jiný člověk může mít jiný pohled na osobní život, ale to by nemělo komplikovat tyto věci.

Mluvíte o svobodě. Je podle vás nějak ohrožována, jak to od mnohých stran zaznívalo v předvolební kampani? Všichni varovali před hnutím ANO, že ohrožuje demokracii.

Vím hodně o panu Babišovi a můj názor na něj z pohledu neutrálního v roce 2013 se dostal do hodně negativního. Nicméně nemyslím si, že ANO bude strana jenom Babiše, toho bych se nebál, Češi jsou dost samostatní. Nechci to podceňovat, to nebezpečí by tady bylo, zvlášť ve spojitosti s KSČM a SPD. Ale myslím, že do toho se neodváží jít. Babiš, ačkoliv je to člověk, kterého dnes hodnotím špatně, tak historicky svoji úlohu ukázal - to, že rozmetal ty korupční sluky ODS a ČSSD určitě pomohlo.

Co říkáte na chování prezidenta Miloše Zemana v tom povolebním vyjednávání, například když prohlásil, že Andrej Babiš by mohl vládnout i několik let bez důvěry?

Je to snaha o ohýbání Ústavy. Je to jedna z věcí, které se obávám. Je to něco, s čím hluboce nesouhlasím. Doufám, že Babiš se do toho nepustí. Stejně tak věřím, že by nebyl tak hloupý a pustil se do vlády za podpory komunistů a SPD. Pokud by byl Babiš moudrý státník, což se obávám, že není, tak by přistoupil na to, že by vznikla vláda bez jeho účasti, a dokázal by se tak domluvit s dalšími demokratickými stranami. To by bylo skutečně moudré státnické rozhodnutí.