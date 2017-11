Topolánek mi slíbil, že neomilostní Dalíka, tak jsem mu to podepsal, řekl senátor Czernin

Jedním ze senátorů, od kterých získal Mirek Topolánek podpis pod svou prezidentskou kandidaturu, je Tomáš Czernin (TOP 09). Ten Právu řekl, že s podporou váhal. Ale poté, co se s Topolánkem sešel a dozvěděl se od něj, že nehrozí, že by omilostnil Marka Dalíka, který zrovna v pondělí nastoupil do vězení, rozhodl se bývalého premiéra podpořit.