Zdánlivě hezký příběh má ale i druhou stránku mince. Zámek zvelebuje Kule ze svého pohledu, což se vůbec nelíbí památkářům. Podle nich provádí takové stavební úpravy, díky kterým budova ztrácí historickou hodnotu. Na jejich podnět už zasáhl stavební úřad a rekonstrukční práce zastavil.

„Pan Kule se do oprav pustil dost divokým způsobem. Má svoji hlavu a svou představu, kterou uskutečňuje. Snažili jsme se mu domluvit, jak by to mělo být, aby hodnota památky zůstala zachována,“ uvedl Pavel Domanický ze státního památkového ústavu v Plzni.

Přiznává, že na začátku byli památkáři rádi, že se chátrajícího zámku někdo ujal.

„Předchozí majitel měl nařízeno provést zabezpečovací práce a na základě toho nový vlastník začal s opravou střechy,“ uvedl Domanický.

„To ještě bylo v pořádku. Jenže pak se pustil do oken a fasády bez řádného projednání a udělal tam dost věcí jinak, než bychom považovali za správné,“ dodal památkář.

Majitele se zastal starosta Chocenic



Památkářům například vadí, že skopal historické omítky, zklikvidoval původní okna či naopak dostavěl některé architektonické prvky, které na objekt nepatří.

Podle vedoucí stavebního odboru Městského úřadu v Blovicích Anny Maškové vlastník zámku prováděl úpravy nad rámec původního povolení na opravu střechy. „Nyní běží řízení o dodatečném povolení stavby. Jedním z podkladů pro naše rozhodnutí bude stanovisko orgánu památkové péče,“ dodala.

Na stranu majitele zámku se postavil starosta Chocenic Bohuslav Heřman. „Vítáme, že se našel někdo, kdo má snahu se zámkem něco udělat. Dříve byl dominantou a chloubou Chocenic. Poslední desetiletí se stal spíš chátrající ostudou. Je fakt, že památkáři mají k opravě určité výhrady, ale jsem přesvědčen, že to zkousnou,“ prohlásil.

Upozornil, že co nový vlastník zámku dosud udělal, tak objekt zachránil, protože jinak by spadl a přestal existovat úplně.

„Vnitřní prostory zámku budou veřejně přístupné ke kulturním akcím, obec získá i důstojnou obřadní síň,“ uvedl Heřman.

Při opravě zámku se drží dobových obrázků



Při zmínce o památkářích se majitel zámku rozohní. „Že tam zatékala voda, že jsem musel opravit střechu a stropy, to je nezajímalo. Ale nějaká věžička navíc či římsička, aby nepršelo do oken, za to mě peskovat budou. Ať mě zastřelí, že se snažím zachránit památku, která by jinak spadla,“ reagoval 70letý Kule, jenž je profesí zedník a objekt opravuje svépomocí.

Kdyby prý věděl, jaký úřední bič ho čeká, nikdy by zámek nekoupil. „Chtějí po mně projekty a podobné kraviny. Zámek je stovky let starý, neměl žádný projekt a já kvůli opravě zaplatím desítky tisíc za nějaké papíry. Našel jsem si obrázek, jak v minulosti vypadal, a podle něj se řídím,“ pokračoval Kule, který pochází ze sousední vesnice a k zámku má osobní vztah.

Když si přečetl stanovisko památkářů, málem omdlel. „Napsali mi, co všechno nemůžu, takže vlastně nemůžu skoro nic,“ posteskl si. Přesto se nemíní vzdát. „Nechci od nikoho ani korunu, ale taky nechci, aby se mi do toho někdo…,“ uzavřel.