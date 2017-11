Další politici, které Právo oslovilo, naopak rozhodnutí koaličního kabinetu Bohuslava Sobotky, ve kterém je i Babišovo hnutí, podporují.

„V ČR máme systém stipendií, tak pokud by to bylo na mně, tak bych dal přednost podpoře českých studentů, kteří jsou v tíživé sociální situaci. Ale neřeším to,“ řekl Právu Babiš.

Loni finance souhlasily

Jak dodal, nigerijští studenti, pokud nemají dost prostředků na zaplacení školného, by to měli řešit vlastními silami. „Proč nejdou pracovat? Mohou pracovat jako řada českých studentů. Já si přivydělával v době studií také. Myslím si, že každý se má postarat sám o sebe, tak i oni by situaci měli a mohli řešit vlastními silami,“ dodal pro Právo Babiš s tím, že do podobné situace se mohou dostat další studenti a mohli by také žádat o podporu.

Jak již Právo informovalo, vláda rozhodla o pomoci devíti africkým medikům loni a ministerstvo financí, v jehož čele tehdy šéf ANO stál, k tomu dalo souhlas.

Šlo tehdy o uvolnění zhruba tří miliónů korun ročně až do konce akademického roku 2018/2019. Ty bude ministerstvo zahraničí spolu s resortem školství poskytovat Karlově univerzitě, na jejíž 1. lékařské fakultě Nigerijci studují.

Ti se do tíživé situace dostali před dvěma lety, kdy jejich vláda přestala jejich studium v Praze financovat. První rok, kdy zůstali bez této podpory, si musejí medici doplatit sami, zbytek jim uhradí Česko z peněz určených na zahraniční rozvojovou spolupráci. Dohromady to má být zhruba deset miliónů korun.

Kalousek: Pomoc se skládá z kapek

Zprávu o čerpání peněz na tuto akci předloží v pondělí ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD) vládě. V dokumentu, který Právo získalo, resort zdůrazňuje, že je to součást české pomoci zabraňující přílivu migrantů z nejlidnatější africké země do Evropy.

„Finanční podporu na studium medicíny nigerijským studentům považuji za správnou věc. Věřím, že po návratu zpět do své země přispějí ke zlepšení zdravotní péče v Nigérii,“ sdělil Právu Zaorálek.

Podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska je to pomoc, která má smysl. „Není samospasitelná, ale každá účinná pomoc se skládá z kapek. Toto právě takovou kapkou je, a proto ji podporuji,“ řekl Právu.

Stejného názoru je i Jana Černochová (ODS), podle které má ČR velmi kvalitní systém přípravy lékařů. „Je to stoprocentně dobrý způsob, jak můžeme pomáhat rozvojovému světu, protože vysílat české lékaře do zemí, které jsou postiženy vnitřními konflikty, je jednak nákladné a také neefektivní,“ řekla Právu.

Podporu si zaslouží i čeští studenti

„Je lepší dát těm lidem prostor, aby u nás dokončili vzdělání a vrátili se do své země, která je potřebuje,“ dodala poslankyně.

Jak zdůraznila, stejný prostor by měla ČR věnovat i českým studentům, které by měla podporovat tak, aby po absolvování medicíny neodcházeli za lepšími pracovními podmínkami do zahraničí.