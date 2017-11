Proslýchá se, že budete kandidovat na prezidenta, je to pravda?

Je pravda, že se o tom mluví, ale neuvažoval jsem o tom.

Nepřekvapíte nás jako na sjezdu lidovců, když jste přímo tam ohlásil kandidaturu na předsedu? Slyšel jsem totiž, že máte 11 senátorských podpisů.

Určitě vás nepřekvapím, tam jsem kandidoval jen proto, abych mohl neomezeně promluvit ke kandidátům.

Vedení KDU-ČSL podporuje Jiřího Drahoše. Co vy?

Já s ním nemám problém, ale nevím, jestli o naši podporu vůbec stojí.

Co říkáte na sestavování vlády?

Nesouzním s naším postupem. Strany kandidují proto, aby prosazovaly program ve vládě, a do opozice mají odcházet až po nedohodě o programu. Tady o něm nikdo nejednal. Chápu, že program Antibabiš sleduje TOP 09 a ODS, od nich to voliči čekají, ale u ostatních stran o tom pochybuji.

Problém je, že Babiš je trestně stíhán.

Ale já a spousta dalších nevěřím, že to stíhání nemá politické pozadí.

Váš předseda Bělobrádek řekl, že do vlády s trestně stíhaným člověkem nepůjde, a těžko to může vzít zpět.

Já jsem všechny nabádal, ať to neříkají, protože je to cizí hra. Domnívám se, že některé politické síly – ale určitě ne lidovci – měly na podání žádosti o vydání Babiše před volbami vliv.

Vy o tom něco víte?

Ne, ale jen bláznivý policista by o vydání žádal před volbami, když ví, že po volbách bude muset žádat znovu. Tak proč to neudělat jedenkrát.

Celostátní konference KDU-ČSL nedávno odmítla rezignaci Pavla Bělobrádka a nebude ani mimořádný sjezd. Co tomu říkáte?

Náš Zlínský kraj i jiné kraje mimořádný sjezd chtěly a já jsem měl stejný názor.

Jaký máte důvod? Chtěl byste kandidovat na předsedu?

Ne, měli jsme reagovat na náš neúspěch a říci, jak k úspěchu dojít.

Mohli byste se spojit znovu s hnutím STAN a třeba i s TOP 09?

S topkou už vůbec ne, dokud je tam Kalousek. Spojení se Starosty bylo hodně nejisté, protože oni riskovali velmi málo a my všechno.

Ale výsledek ukázal, že jste mohli získat víc.

Možná, ale brzy by přišlo vystřízlivění, protože jsme v některých důležitých otázkách zcela jiní. Zcela určitě by v brzké době došlo k roztržkám v poslaneckém klubu a byl by to podvod na voličích.