Senát v čele s Tomášem Langáškem se poprvé k rozhodování sejde v úterý, stížnosti ale už začal zpracovávat tento týden.

„Soudci již průběžně posuzují jednotlivé návrhy, provádějí základní procesní úkony, zejména poučení účastníků řízení o složení senátu a zasílají výzvy k odstranění vad návrhů. U některých stížností totiž není zřejmé, čeho konkrétně se navrhovatelé domáhají, a zdali se vůbec jedná o volební stížnost,“ řekla mluvčí soudu Sylva Dostálová.

O všech stížnostech by měli soudci rozhodnout do 23. listopadu. „Předseda volebního senátu Tomáš Langášek uvedl, že s ohledem na rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny na pondělí 20. listopadu učiní volební senát vše pro to, aby o volebních stížnostech rozhodl ještě před zahájením zasedání Poslanecké sněmovny, bude-li to možné,“ prohlásila Dostálová.