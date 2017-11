Krajským zastupitelstvům důvěřuje 44 procent dotázaných, hejtmanům 42 procent. Senát a vláda se shodně těší důvěře 29 procent dotázaných a vůbec nejméně lidé věří Sněmovně (23 procent).

„Z podrobnější analýzy vyplývá, že důvěra prezidentovi roste a nedůvěra klesá s narůstající spokojeností se současnou politickou situací, s rostoucím věkem, s klesajícím příjmem a s posunem po škále politické orientace od pravice k levici,” konstatovala agentura. Prezidentovi rovněž důvěřují častěji voliči ČSSD, ANO, SPD a komunistů. Větší důvěře se Zeman těší u obyvatel Moravy.

Ve srovnání s průzkumem z letošního září si prezident o procentní bod pohoršil. Hlavě státu nedůvěřuje 48 procent respondentů.

Spokojenost s politickou situací se v posledních měsících téměř nemění. V září ji deklarovalo 13 a v červnu 12 procent lidí.

Průzkum se uskutečnil od 9. do 19. října, tedy ještě před volbami do Sněmovny. Zapojilo se do něj 934 dotázaných.