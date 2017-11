Podle státních zástupců telefonáty z října a listopadu 2012 dokazují, že se oba milenci teprve v té době domlouvali na tom, že Nečas opustí svou první manželku Radku a bude žít s Nagyovou.

Bývalý premiér v minulosti u soudu jako svědek tvrdil, že na odluce byl se ženou domluven už dávno předtím. Uvedl, že své manželství již považoval za rozpadnuté. Měl prý s Radkou Nečasovou dohodu už od léta 2011, jak budou postupovat.

Svědectvím chtěl Nečas údajně vyvrátit tvrzení obžaloby, že Nagyová nechala v téže době, tedy v říjnu a listopadu 2012 nezákonně sledovat vojenskými zpravodajci Radku Nečasovou z osobního zájmu. Podle žalobců se snažila donutit premiéra k rozvodu a získat ho pro sebe.

„Všechno je to minulost. Není to pořád. Odcházím od ní,“ bránil se koncem října 2012 Nečas slovním útokům plačící Nagyové, která mu vyčítala, že se stále tváří, že je se svou stávající manželkou.

„Dělal jsi ze mě blbce, idiota, který si se mnou jenom hrál... Myslíš, že mi vrátíš všechny ty chvíle, všechna ta příkoří?...,“ vyčítala Nagyová předsedovi vlády jeho chování.

Sliboval odchod a lásku do konce života

Nečase přitom téměř nepustila ke slovu, a když se mu to občas podařilo, snažil se jí vysvětlit, že Nagyová je pro něj jen ta jediná.

„Jestli chceš, tak mi vynadej, vylij si na mně zlost, já to všechno přežiju... Chci být s tebou, tohleto všechno vydržím... Já ti to všechno vynahradím, Jaňulko. Strávím zbytek života s tebou, všechno ti chci vynahradit, abys toho nikdy nelitovala,“ sliboval koncem října Nečas.

Nagyová mu ale zjevně nevěřila. „Jenže ty v tom pokračuješ,“ naznačovala, že tehdejší premiér svou manželku opustit nehodlá.

„V čem pokračuju? Vždyť to není pravda. Já zalezu na opačný konec bytu a neprohodím s ní ani slovo. Jaňulko, už to končí! Odcházím od ní, už to ví,“ oponoval jí ale Nečas.

A poté vytáhl nejsilnější kalibr: „Odcházím od svých dětí, abych mohl být s tebou.“ To už Nečas začal do telefonu křičet.

Žádal pak Nagyovou, ať se slovními útoky a výtkami přestane, že on má ve všem jasno. „Je to strašné! Jaňulko, prosím tě, nerozkopej to! Jestli chceš, tak veřejně vystoupím, řeknu, že na všechno se.u,“ neudržel se křičící Nečas, začal hlasitě přerývaně dýchat a do telefonu se rozplakal.

Dřou jen oni dva

V hovoru z poloviny listopadu 2012 Nagyová znovu tlačila na rozchod: „Proč se o ni staráš, proč o ni pečuješ?“ ptala se Nečase, proč stále zůstává s manželkou.

On to ale odmítl s tím, že si jen před pár dny spolu vše vyjasnili a naplánovali.

„Vždyť jsme si to v pondělí psali na papír, co přesně jak bude. Co je najednou jinak? Proč neplatí to, na čem jsme se dohodli... Co se zase stalo?“ ptá se znovu plačící Nečas.

„Tak jí to řekni!“ chce po něm Nagyová, ať už situaci doma vyřeší.

„Vždyť jí řeknu, udělám vše, jak chceš ty. Tak proč mě tak trestáš?... Jsem úplně psychicky vyřízený, protože se to všechno posr... v práci,“ slíbil Nečas, který pak skutečně během pár dnů odešel od rodiny a přespával v Hrzánském paláci.

Podle čtvrtečních slov jeho tehdejší manželky Radky se jí pak v lednu vůbec poprvé zmínil, že se chce rozvést. Ale až v červenci téhož roku se prý dověděla, že má Nečas poměr a že jeho milenkou je právě Nagyová.

„Vůbec si nevzpomínám, že bych se s ní (Nagyovou) někdy potkala. A vůbec jsem o jejich poměru netušila,“ řekla ve čtvrtek soudu Radka Nečasová, která je v případu vedená jako poškozená.

Páleníka do NKÚ neprosadí

Nagyová podle obžaloby nechala Radku Nečasovou sledovat vojenskými zpravodajci na základě dohody s jejich tehdejším ředitelem a nyní rovněž obžalovaným Ondrejem Páleníkem.

I o něm pak v odposleších telefonních hovorů hovoří s Nečasem. Ten jí vysvětluje, že nebude schopen dostat Páleníka na post prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), jak si podle všeho přála. Prý ho nikdo nezná a nespojuje s nimi.

„Nemám prostě politickou sílu prosadit Páleníka na šéfa NKÚ. Tohle jsem si dovolil ti říct, a tebe to rozzuřilo, nadáváš mi a urážíš mě,“ bránil se opět Nečas dalším ostrým atakům Nagyové. Dodal, že v ODS by mu to neprošlo.