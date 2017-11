Dvacet polárníků vyrazí na jih v předposlední den tohoto roku. „V drsných antarktických podmínkách testujeme odolnost plastů, nátěrových hmot, zkoušeli jsme nový prototyp větrné elektrárny a brzy budeme testovat české vrtáky. Novinkou letošní expedice bude velký test oblečení. V papučkách se bude chodit jen na základně. Jde o součást výzkumu,“ řekl Právu vedoucí stanice Pavel Kapler.

Oděv do drsného prostředí



Mendelova základna je obývána tři měsíce v roce, od prosince do dubna, kdy v oblasti jižního pólu panuje antarktické léto. Přestože se venkovní teplota pohybuje nad nulou, extrémy působí spíše její kolísání, velmi nízká vlhkost vzduchu a nárazový vítr dosahující rychlosti až 180 kilometrů v hodině. Ten s sebou nese drobné částečky sopečného písku, které na oděv působí jako brusný papír.

Při svých výpravách někdy polárníci urazí až 40 kilometrů denně, přičemž chvíli si razí cestu bahnem a v dalším okamžiku šlapou po ostrých kamenech. Pohorky vypadají po dvou měsících takovéhoto provozu jako boty používané deset let pro toulky po českých horách.

Ale jak do toho celého zapadají papuče? Jejich dodavatelem je firma J Hanák R, která části polárníků dodá i své pohorky. Její vývojáři se domnívají, že každý by měl mít správnou stélku nejen v botě, ale i v přezůvkách, a pokud své noze dopřeje nepřetržitě to správné pohodlí, má to kladný vliv na zdraví člověka.

Výběru obuvi proto předcházelo důkladné měření chodidel všech členů expedice. Barvu kostek na papučích si prý ale každý mohl vybrat sám.

Nejmodernější drtiče chladu



Zkouška pohorek bude zajímat i vedení ministerstev vnitra a obrany. Část z nich totiž pro testování dodala polárníkům společnost Prabos plus, která obouvá české policisty, vojáky i hasiče. Pokud tyto a další výrobky skutečně odolají tvrdým podmínkám ledového kontinentu, popřípadě se prokáže jejich dobrý vliv na zdraví, získají od univerzity ochrannou známku Testováno v Antarktidě.

Své bundy vyzkouší na jihu luhačovická firma Faramugo. Polárníky vybaví lehkými větrovkami pro snadný pohyb v terénu, které jsou vysoce odolné proti větru.

Na zkušenosti, jak se osvědčí jeho výrobky, čeká výrobce spodního prádla, jímž je firma Clevertex.

„Potřebujeme nejen klasické drtiče chladu, tedy prádlo s dobrými termoizolačními vlastnostmi, které hřeje, když se pracuje na jednom místě v terénu. Důležité jsou i termoregulační vlastnosti prádla, které chrání tělo i při přesunech,“ doplnil s úsměvem Kapler.

V Antarktidě je zhruba šedesát vědeckých stanic. Česká je jen jedna, a to právě Mendelova. Nachází se na ostrově Jamese Rosse u Antarktického poloostrova. V těch ostatních se tak velký test kvality oblečení do extrémních podmínek zatím nekonal.