„Strašně si vážím toho, že je svobodná volba,” řekl Horáček před odevzdáním podpisů. Věří, že dostatek podpisů se podaří sesbírat i dalšímu prezidentskému kandidátovi Marku Hilšerovi, který to zatím neoznámil. Uvedl, že ačkoliv on i Hilšer podepsali podpisový arch Jiřímu Drahošovi, on to recipročně neudělal.

„Umím pokazit hru falešným hráčům”



Skutečná kampaň začne podle Horáčka teprve po registraci všech kandidátů. Těší se, že bude otevřená a slušná. Rozhodovat mají „silné programy”.

„Nekandiduji proti někomu. Spoléhám na programy. Zatím totiž žádný program nikoho jiného neexistuje,” připomněl pětašedesátiletý Horáček, který doufá, že kandidáti brzy lidem své priority předloží, aby se mohli rozhodnout.

Video

Záznam: Michal Horáček na ministerstvu vnitra předával kandidátní listinu

Zakladatel sázkové kanceláře Fortuna své zkušenosti z hazardního prostředí podle svých slov může v prezidentském úřadě využít. „V herním prostředí jsem získal mnoho kompetencí, které se jinde získat nedají. Žil jsem na dně společnosti, setkával se s úplně běžnými lidmi a taky jsem se něco naučil. Poznat falešné hráče. A já je nejen poznám, já jim tu hru umím překazit,” uvedl Horáček s odkazem na své angažmá ve Fortuně.

Horáčka v den předávání podpisů doprovázeli dobrovolníci, kteří sbírali podpisy, i jeho žena Michaela Hořejší Horáčková a paralympionička Tereza Diepoldová, která jeho kandidaturu navrhla. Ta Novinkám krátce řekla, že si Michala Horáčka velmi váží a že jí velmi pomohl v osobním životě.

Kandidátů je více



Horáček je spolu s Drahošem považován za nejvážnějšího soupeře stávajícího prezidenta Miloše Zemana.

Uchazeči o prezidentský úřad musí kandidátní listiny podat nejpozději 7. listopadu do 16 hodin.

Kandidáti na Hrad se mohou opřít o podporu občanů (nejméně 50 tisíc podpisů), poslanců (nejméně 20) či senátorů (10).

Vedle zmíněných mají kandidaturu zajištěnou někdejší šéf představenstva mladoboleslavské automobilky Vratislav Kulhánek, kandidát Realistů Jiří Hynek a hudebník Petr Hannig, kteří mají poslanecké nominace. Nominaci od senátorů pak má bývalý diplomat Pavel Fischer.