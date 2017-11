Příprava nové vyhlášky začala loni v září a měla začít platit od začátku letošního roku. Od počátku se počítá s tím, že zmizí stávající seznamy ulic, kde je pití alkoholu zapovězeno, zákaz má platit plošně.

„Nově by tak mělo dojít například nikoli jen k zákazu samotné konzumace, ale i k zákazu samotného pohybu občanů s otevřenou lahví s alkoholickým nápojem na stanovených veřejných místech. Zákaz konzumace alkoholu by pak měl platit v celé památkové rezervaci,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Nejdříve příští rok



Vyhláška zakazující pití na veřejných prostranstvích začala platit v roce 2008 a vyjmenovává místa, kde zákaz platí. Od té doby byla několikrát novelizována, naposledy v roce 2013, kdy byl počet míst proti původnímu znění zdvojnásoben. Nyní platí zákaz na více než osmi stovkách míst. Za nedodržení vyhlášky je nyní pokuta 1000 korun, nově by se měla pokuta zvednout až na 10 000 korun.

„Návrh vyhlášky jsme minulý týden rozeslali do připomínkového řízení. To bude trvat třicet dnů, tedy do konce listopadu. Pak je nutné připomínky vypořádat. V ideálním případě by se mohl materiál dostat do rady v prosinci, v zastupitelstvu tak bude pravděpodobně schválen až v novém roce,“ uvedl Hofman.

Praha 1 v minulosti přišla například s nápadem zakázat prodej alkoholu v lahvích ve večerkách na území pražské památkové rezervace po 22.00. [celá zpráva]

Proti tanečnímu klubu radnice nezasáhne

V centru města v Revoluční ulici se má zanedlouho otevírat velký taneční klub. Radnice Prahy 1 je ale proti.

„Dlouhodobě bojujeme na Starém Městě proti rušení nočního klidu a nyní jsme se dozvěděli, že vzniká velký klub na základě stavebního povolení, které bylo schváleno před více než deseti lety,“ uvedla mluvčí městské části Veronika Blažková.

Proti otevření klubu se na úterním jednání zastupitelů vyjádřili starosta Oldřich Lomecký (TOP 09), místostarosta Richard Bureš (ODS) i radní pro bezpečnost Ivan Solil (ČSSD).

Radnice ale s ohledem na vydané stavební povolení už nemůže proti stavbě zasáhnout. Klub má mít podle provozovatelů tři podzemní podlaží, otevřít se má koncem letošního nebo začátkem příštího roku. Původně měl mít kapacitu 1000 míst, podle stavebního úřadu má být zkolaudován na zhruba poloviční množství.

Stavební povolení z roku 2007



Klub s názvem Epic nyní prochází kolaudací. Podle šéfa stavebního odboru Prahy 1 Oldřicha Dajbycha bylo stavební povolení vydáno v roce 2007, stavba byla několikrát prodloužena a změnil se vlastník domu i stavebníci.

Nyní klub plánuje otevřít slovenská firma Medusa Group spolu se společností Ministry. Podle Dajbycha klub musí s ohledem na vyšší bezpečnostní riziko v centru města instalovat zařízení, které bude jasně sdělovat informaci o momentálním počtu lidí v prostorách. Pokud toto zařízení nebude instalováno, podnik nemůže být otevřen. „Předpokládám, že do Vánoc to nestihnou, ale v lednu už ano,“ dodal.