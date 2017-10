Zahájení demoličních prací vzbudilo pozornost řady obyvatel města. Lidé si pády zdí domů filmovali i fotili na telefon, ze vzduchu situaci snímal také dron. Práce na demolici objektů a úpravách plochy mají trvat maximálně šedesát dnů. Náklady činí přes 3,35 miliónu korun, většinu z nich pokryje dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Už měsíc předtím byly na místě vyklízeny sklepní prostory.

Škodova ulice byla už několik desetiletí vnímána jako největší jizva na tváři Přerova. „Jsme rádi, že se ji podaří odstranit a na zdejším místě vznikne pěkná nová čtvrť,“ řekl Právu v pondělí náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO).

Původně v cihlových domech postavených jen kousek od nádraží žili železničáři, později se do lokality začali stěhovat problémoví lidé a neplatiči. V devadesátých letech minulého století se už mluvilo o Škodově ulici jako o romském ghettu.

Plány developera zůstaly jen na papíře



Zástupci města byli tehdy postaveni před otázku, co s dezolátní čtvrtí, v níž bylo osmdesát bytů, ve kterých žilo až 500 sociálně slabých nájemníků. Padlo rozhodnutí, že soubor osmi domů bude prodán i s nájemníky slovenské společnosti Immofin, a to za 1,5 miliónu korun.

Likvidací domů se otevírá velký prostor pro rozvoj této části města primátor Přerova

„Společnost se v roce 2007 zavázala, že najde na své náklady nové bydlení pro desítky rodin, následně měly být domy zbourány a na jejich místě měla vyrůst výstavní čtvrť, jejíž dominantou se měl stát polyfunkční dům. Developer sliboval sto padesát bytů a provozovny s obchody a službami. Velkolepé plány, které měly být naplněny do pěti let od uzavření smlouvy, ale nakonec zůstaly jen na papíře,“ uvedl již dříve náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Společnost stačila vystěhovat rodiny do jiných bytů, přejmenovat se na Opera Bohemia, částečně domy zdemolovat a nakonec připustit, že své závazky nesplní. V roce 2012 už bylo u Krajského soudu v Ostravě zahájeno proti této firmě insolvenční řízení.

Loni koupila radnice zdevastovanou lokalitu zpět do vlastnictví města, a to za 3,27 miliónu korun, více než dvojnásobek ceny, za kterou město tento majetek prodalo soukromému investorovi. Čtvrť byla oplocena a zakonzervována. Poslední rodiny se z bytů ve Škodově ulici vystěhovaly v roce 2013. O rok dříve tam žilo podle odhadů ještě 50 až 100 Romů.

Likvidace domů a suti z nich by měla trvat maximálně šedesát dnů.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Pracovat se tu začalo již v únoru, kdy dělníci začali odstraňovat černou skládku odpadů a suť po předchozí demolici dvou obytných domů. Vyčištěna byla plocha o velikosti zhruba 730 m2 od náletových dřevin a všech odpadů, které se tu nashromáždily v průběhu let, kdy byla čtvrť vylidněná. Vyklizeno bylo zhruba 2000 krychlových metrů odpadů a radnici práce stály 670 tisíc korun.

Zatím zde vznikne park, o dalším využití se bude jednat



O využití plochy po zbouraných domech, v jejímž sousedství povede v budoucnu průtah městem, se má teprve jednat. „Město už dříve vyhlásilo architektonicko-urbanistickou soutěž na budoucí využití lokality, abychom se dopracovali k nějakému závěru. Tím se napravuje strategická chyba minulého vedení. Deset let se tady nic nedělo,“ připomněl v pondělí přerovský primátor Vladimír Puchalský (Společně pro Přerov).

Lokalita může být pro potenciální investory velmi lukrativní. Leží totiž nedaleko budoucího silničního průtahu městem. „Likvidací domů se otevírá velký prostor pro rozvoj této části města od pivovaru až po nádraží,“ zdůraznil primátor.

Město na revitalizaci plochy získalo dotaci téměř 2,5 miliónu korun. „V rámci dotace by zde měla vzniknout parková úprava. Pokud bychom měli lepší projekt do tří let, dotaci vrátíme a začneme realizovat projekt, který vznikne z urbanistické studie,“ dodal Měřínský.