Pirátští zastupitelé skončí na magistrátu a budou se věnovat Sněmovně

Volby do Sněmovny se promítnou i do složení pražského zastupitelstva. Tři ze čtyř zastupitelů Pirátů byli zvoleni do Sněmovny a zastupitelstvo proto opustí. Za Jakuba Michálka, Ondřeje Profanta a Mikuláše Ferjenčíka na magistrátu zasednou náhradníci.