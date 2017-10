Hanzel byl zvolen převážnou většinou hlasů 93 ze 103 přítomných delegátů, při hlasování byl totiž jediným kandidátem. Po svém zvolení řekl novinářům, že hlavním viníkem neúspěchu ČSSD v říjnových sněmovních volbách byla špatná komunikace s voliči.

„Jsem přesvědčen, že ČSSD musí začít komunikovat jinak, než to dělala do těchto dnů,“ řekl. „Bohužel jsme se v poslední době dostali do defenzívy a dělali jsme věci, které v mnoha lidech vzbuzovaly rozporuplné pocity. Třeba to, že jsme sociální dávky rozdávali všem, nejen potřebným,“ řekl Hanzel.

Hanzel na post předsedy ČSSD kandidovat nechce



Za hlavní úkol, který nyní před ČSSD stojí, označil také co nejrychlejší svolání mimořádného sjezdu, na kterém by vedení strany mělo vyvodit odpovědnost za neúspěch a na kterém bude zvoleno vedení nové. Případná jména ale zatím neřekl.

„My se o těchto personálních věcech zatím nebavíme. Bavíme se o tom, jak dopadly volby, co bylo příčinou neúspěchu a co by se mělo změnit,“ řekl.

Na post předsedy sám kandidovat nechce a na přímý dotaz Práva, zda mezi jeho kolegy z Moravskoslezského kraje je někdo, kdo by se v budoucnu mohl stát novou tváří ve vedení strany, odpověděl záporně.

„O tom bude muset rozhodnout naše členská základna. Já osobně nemám v tuto chvíli tip na nikoho, kdo by mohl dělat předsedu partaje,“ řekl Hanzel.