Meteorologové výstrahu před extrémně silným větrem v neděli po 19. hodině neprodloužili. Nadále však vítr bude foukat, i když pozvolna oslabuje. V pondělí se dá čekat výskyt i tzv. bílé tmy a v příštích dnech také tzv. černého ledu. [celá zpráva]

18:55 - Ve čtyřech vysočinských okresech kromě Havlíčkobrodska obsluhovaných firmou E.ON bylo podle jejího mluvčího Vladimíra Váchy po setmění bez proudu přes 21 000 domácností. "Nejpalčivější situace v tuto chvíli panuje v okrese Žďár nad Sázavou," uvedl Vácha před 18:00.

V brněnské ulici Provazníkova vichřice převrátila mobilní toaletu.

FOTO: Igor Zehl, ČTK

Na celém svém distribučním území evidoval E.ON v poledne 170 000 domácností bez proudu, připojeno stále není skoro 60 000. Odstraňování poruch bude energetiky zaměstnávat v pondělí a zřejmě i v úterý.

18:10 - Celkem 264 výjezdů kvůli stovkám událostí zaviněných vichřicí absolvovali hasiči v Karlovarském kraji. Vítr způsobil značné škody především na vedení elektrické energie a bez proudu byly ještě vpodvečer stovky domácností v desítkách obcí po celém kraji. V regionu trvá kalamitní stav, který ráno vyhlásili energetici.

17:57 - Počtem zásahů v Pardubickém kraji dnešní vichřice překonala orkán Kyrill před deseti lety. Hasiči vyjížděli do odpoledne ke 450 událostem. Před deseti lety jich bylo o stovku méně, uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

17:04 - Zdravotnická záchranná služba v Sušici kvůli poškozené střeše musela provizorně přesunout své působiště do areálu hasičů.

Překročili jsme 700 výjezdů. Mimořádně náročný den pro zasahující, ale také pro příslušníky z operačního střediska. pic.twitter.com/z9H3se58gp — HZS JMK (@hzsjmk) 29. října 2017

Spadlé stromy ještě vpodvečer komplikovaly dopravu především na regionálních silnicích v Plzeňském kraji, ale i na hlavních tazích. Uzavřena byla například silnice I/20 z Plzně na Karlovy Vary, dále silnice v Dobřanech nebo u Boru na Tachovsku.

Silný vítr zasáhl 29. října většinu území České republiky včetně Vysočiny. Ve Velkém Beranově na Jihlavsku vítr strhl nově opravenou střechu rodinného domu.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

17:03 - Větrná smršť zastavila provoz na většině železničních tratí v Libereckém kraji. Zřejmě se dnes nepodaří obnovit provoz na tratích z Liberce přes Harrachov do polské Sklářské Poreby ani na dalších tratích z Liberce, a to do Jaroměře a České Lípy.

Hasiči zasahují u stromu spadlého na silnici u Luk nad Jihlavou na Jihlavsku.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

16:57 - Kvůli vichřici bylo odpoledne na jižní Moravě bez elektřiny kolem 31 000 odběrných míst. Nejhorší situace byla na Blanensku a Brněnsku. Některé poruchy vedení se dařilo opravit, na mnoha místech však přijedou technici společnosti E.ON, až se vítr uklidní a nebude hrozit, že na ně spadne strom.

Silný vítr v Pardubicích poškodil 29. října hodinové ciferníky na Zelené bráně, dominantě krajského města.

FOTO: David Taneček, ČTK

Hasiči měli téměř 600 výjezdů a odpoledne stále přibývaly. Sanitka podle policie odvezla 74letého muže, který se snažil zabezpečit plechy na střeše.

V Olomouci nam roste zpozdeni. U Cervenky pry strom spadl na trat, u Parbubic spadla trolej. Snad dneska do Prahy dojedem :) pic.twitter.com/oT5qkS1Z6P — Jan Úšela (@JanUsela) 29. října 2017

16:04 - Kvůli silnému větru zůstala v neděli zavřená zlínská zoologická zahrada.

Zlínská zoo zůstala kvůli vichru zavřená. Padající strom poškodil oplocení. Utekla antilopa kudu, záhy se sama vrátila. pic.twitter.com/afCIbOBROb — Luboš Dostál (@Dostal_CT) 29. října 2017

16:02 - V Karlovarském kraji zasedá krizový štáb. Musí rozhodnout o opatřeních v desítkách obcí, kde se dosud nepodařilo obnovit dodávky elektrické energie.

V brněnské ulici Hlavní v Komíně vichřice 29. října ulomila část stromu, který spadl přes silnici a strhl trolejbusovou trolej.

FOTO: Igor Zehl, ČTK

16:00 - Kvůli silnému větru je momentálně v ČR bez proudu více než 500 000 odběratelů. ČEZ má v terénu stovky lidí, ale mnoho poruch se podaří odstranit až v příštím týdnu. ČTK to řekla mluvčí firmy Soňa Holingerová. Kalamitní stav stále platí pro Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký kraj a Vysočinu. Hasiči do 14:00 zaznamenali více než 4500 zásahů. [celá zpráva]

Silný vítr poškodil také střechu Zámeckého skleníku v Boskovicích na Blanensku, kde se koná většina společenských akcí pořádných městem.

FOTO: MÚ Boskovice

15:55 - Do třetí hodiny odpoledne hasiči v Karlovarském kraji evidovali 264 událostí. „Hodně událostí je takzvaně zdvojených, to znamená, že jednotka hasičů v rámci jedné události zasahovala na více místech. Těchto míst je v rámci kraje několik stovek. V terénu je čtyřicet jednotek požární ochrany,“ upřesnil mluvčí karlovarských krajských hasičů Martin Kasal.

Silný vítr zasáhl 29. října většinu území České republiky včetně hlavního města. Na snímku je zlomený strom v pražských Strašnicích.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

15:53 - Rozsáhlá lesní kalamita poškodila lyžařský areál v Bublavě na Sokolovsku v Krušných horách. Stromy zasáhly lanovku a dva hlavní vleky. Jedna z vrchních stanic je doslova zavalena stromy, takže je zcela nepřístupná.

15:50 - Na hlavních železničních tratích v okolí Chebu ve směru na Plzeň a na Karlovy Vary nejezdí kvůli popadaným stromům žádné dálkové vlaky. Naopak se podařilo podle mluvčího ČD Petra Šťáhlavského uvolnit a zprovoznit trať z Děčína do SERN, podobně se dařilo i sousedům, takže se už opět dá jezdí až do Berlína. V provozu je již také trať mezi Ústím nad Labem a Mostem, která byla uzavřena kvůli hrozbě pádu střechy na trať.

15:20 - Deště výrazně zvedly hladiny některých řek. Vzedmutá hladina Jizery překvapila stavaře, kteří na řece v Mladé Boleslavi opravují jez. Průtok se tady během neděle zvýšil na trojnásobek a voda se zvedla zhruba o metr. Připravené stavební lešení se zčásti ocitlo pod vodou a proud odplavil dřevěné podlážky. Ty museli z ledové vody v neděli dělníci vytahovat a skládat na břeh.

V tuto chvíli evidujeme přes 330 událostí. Uvolněná střecha je na nemocnici v ulici Thomayerova v Praze 4. — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 29. října 2017

Jez v Mladé Boleslavi

FOTO: Radek Plavecký, Právo

15:07 - Silný vítr v Olomouckém kraji má dvě zranění. V Opatovicích na Přerovsku došlo k nárazu osobního vozidla do stromu a následnému zranění dvou osob s nutným vyproštěním. Jednotka z Hranic okamžitě ukončila zásah u spadeného stromu a vyrazila k místu nehody.

Evidujeme přes 500 událostí v souvislosti se silným větrem. To je asi rekordní počet za uplynulé roky. — HZS JMK (@hzsjmk) 29. října 2017

15:02 - Silný vítr zasáhl rovněž Slovensko, způsobil problémy v dopravě. V některých okresech platí nejvyšší výstraha před větrem, píše server sme.sk.

Silný vítr poškodil střechu budovy nad nákupním střediskem v Kounicově ulici v Brně.

FOTO: ČTK

14:51 - Provoz na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní v úseku za Bečovem nad Teplou byl opětovně zprovozněn. Potvrdila to mluvčí karlovarské krajské policie Kateřina Böhmová. Málo frekventované horské úseky silnic III. třídy, které nejsou tak motoristy využívány, budou možná uzavřeny až do zítra.

Anteny mobilniho vysilace O2 v Moste spadly z trinacteho patra. Tohle nemuselo dopadnout vubec dobre... pic.twitter.com/E99FCLCJU6 — Lukas Polak (@lukaspolak) 29. října 2017

14:32 - Nejsilnější náraz větru zaznamenaly přístroje na Sněžce, měl rychlost 180 km/h. V pozdějších odpoledních a podvečerních hodinách vítr zeslábne. [celá zpráva]

Chumelenice v Peci pod Sněžkou

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

14:29 - Hasiči ve Zlínském kraji vyjeli kvůli větru již ke 125 případům.

Video

Pec pod Sněžkou

14:24 - Česká televize s odkazem na ČEZ uvedla, že bez proudu je přes půl miliónu domácností.

14:19 - Kvůli povětrnostní situaci byly uzavřeny všechny pražské hřbitovy. Z bezpečnostních důvodů jsou zavřené i některé další hřbitovy po celém Česku.

14:14 - Vichřice a popadané stromy zastavily vlaky na hlavním železničním koridoru z Prahy do Olomouce, Ostravy, na Slovácko a dále do Polska a na Slovensko. Provoz je přerušen mezi Olomoucí a Zábřehem na Moravě. Zatím není zajištěna náhradní doprava, informoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Zastavený provoz a komplikace jsou od rána na desítkách regionálních tratí.

Stržená střecha na budově základní školy v Brně-Líšni v ulici Horníkova.

FOTO: Igor Zehl, ČTK

14:05 - Orkán, který nedělní ráno provětral 1 603 metry vysokou Sněžku, v poryvech atakoval rychlost dvě stě kilometrů v hodině. „Nejsilněji foukalo mezi šestou a devátou hodinnou raní. Potom vítr slábl. Průměrná rychlost se nedělní dopoledne ustálila na zhruba 150 kilometrech,“ informoval meteorolog z polské vrcholové observatoře

Riskující turisté v Peci pod Sněžkou.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

13:59 - Vítr poničil katedrálu svatého Ducha v Hradci Králové. U vchodu spadla horní část pískovcové fialy. Naštěstí se nikomu nic nestalo a ke vstupu do kostela slouží boční vchod.

Padající stromy se bohužel nevyhýbají ani záchranářům. V tomto případě se naštěstí nikomu nic nestalo.

FOTO: HZS Jihočeský kraj

13:54 - Hasiči v Libereckém kraji už během neděle zasahovali u 280 událostí. „Devadesát procent zásahů směřuje k odstraňování spadlých stromů a větví,“ uvedla mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

13:53 - V Železném Brodě spadlý strom přetrhal dráty, které pak za stálého jiskření ohrožovali obyvatele čtvrti Tepeře. Problémy s překážkami na elektrickém vedení hlásí i Smržovka, Liberec - Kateřinky, Lomnice nad Popelkou a menší obce v okolí České Lípy.

13:47 - Vítr odvál plechovou část střechy i na střeše kostela sv. Václava na Čechově náměstí v Praze 10. Mluvčí radnice Prahy 10 také uvedl, že městská část provizorně nechává povalit na zem reklamní poutače bez pevného ukotvení.

13:37 - Úřady uzavřely z bezpečnostních důvodů hlavní vlakové nádraží ve Vídni. Vítr poškodil budovu ve výstavbě u nádraží. Zranění nejsou hlášena.

13:30 - Hasiči v Olomouckém kraji hlásí již 210 výjezdů, kvůli silnému větru. Podle dostupných informací zatím nebyl nikdo zraněn.

Pád stromu u Mutkova na Olomoucku. Nehoda se obešla bez zranění.

FOTO: ČTK

13:15 - Stovky lidí na jižní Moravě jsou kvůli větru bez proudu. Hasiči měli do 13:00 přes 250 výjezdů a každou minutu přibývají další. Kvůli bezpečnosti návštěvníků zavřela v poledne i brněnská zoologická zahrada a dnes už neotevře.

13:06 - Uzavřen bude také celý den areál Pražského hradu. Nepřístupné jsou z bezpečnostních důvodů i Královská zahrada, Jižní zahrada a Jelení příkop.

12:58 - Vítr v Pardubicích rozbil hodinový ciferník Zelené brány.

12:56 - Kvůli silnému větru zůstala v neděli zavřená pražská zoo, kde popadané stromy zavalily vyhlídku u vlků.

V pražské zoo popadané stromy zavalily vyhlídku u vlků (na snímku).

FOTO: Bobek Miroslav Praha/ Zoo, ČTK

12:48 - Podle webu Českých drah už během neděle zřejmě vůbec nepojedou vlaky z Liberce přes Harrachov do polské Sklarszke Poreby, ani z Liberce do Turnova a z Liberce na Českou Lípu. Mimo provoz je také kabinová lanovka na Ještěd.

Poškozený dům v centru České Lípy.

FOTO: Michael Polák

12:43 - V České Lípě v Libereckém kraji uzavřeli hasiči část centra města. Neprůjezdná je tak například Mariánská ulice, která spojuje historické centrum s hlavním silničním průtahem na Nový Bor a Prahu. Uzavřena je i část městského parku. Tisíce domácností je bez elektřiny.

12:39 - V Německu byly zastaveny či omezeny regionální vlakové spoje na severovýchodě a v centrální části. Omezen byl provoz i na berlínském letišti Tegel.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Silná bouře Herwart komplikuje dopravu v Německu

12:36 - Dálnice D11 byla mezi osmnáctým a osmým kilometrem ve směru na Prahu přes hodinu uzavřená kvůli spadlému stromu. Policisté dopravu odkláněli na exitu Bříství.

12:32 - Během dopoledne zasáhl vítr i Olomoucký kraj, především pak oblast Šumperska a Prostějovska. Do půl dvanácté hlásili hasiči 163 výjezdů k popadaným stromům, uvolněným plechům na střechách a přetrženým drátům elektrického vedení. „V Přerově vyvrátil vítr zastávku. Na Prostějovsku popadalo několik stromů na dálnici,“ přiblížil mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.

12:29 - Kvůli popadaným stromům policie zcela uzavřela silnici I. třídy za Bečovem ve směru na Plzeň, tedy na hlavním tahu z Karlových Varů. Uzavřena je také silnice III. třídy mezi Novými Hamry a Horní Blatnou v Krušných horách. Informovala o tom karlovarská krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

12:19 - Vítr způsobuje výpadky elektřiny, v Pardubicích tak vyřadil trolejbusy. Dopravní podnik na trolejbusové linky nasadil autobusy.

12:11 - Kvůli bouři je zastaven provoz vlaků na lince z Prahy do Hamburku, a to v úseku Drážďany - Hamburk. Z ČR nejedou vlaky ani z Děčína do Drážďan.

Video

Silný vítr v Praze

12:05 - Kvůli popadaným stromům policie uzavřela silnici III. třídy mezi Božím Darem - Ryžovnou a Potůčky v Krušných horách, kterou využívají především výletníci a cyklisté.

12:00 - Bouře komplikovala dopoledne provoz i v Rakousku. Rychlost větru dosahovala na severu země v nárazech až 140 km/hod. Zranění nejsou hlášena.

Video

Jeden ze vzrostlých kaštanů spadl vlivem větru přes silnici mezi karlovarskými městskými částmi Počerny a Stará Role

11:50 - Mluvčí hasičů Nicole Zaoralová žádá, aby lidé, kteří na tísňové linky volají, nahlašovali pouze události, kdy je ohrožen život, zdraví nebo majetek.

11:45 - V Moravskoslezském kraji hasiči od nočních hodin do nedělního poledne evidovali více než stovku zásahů souvisejících s odstraněním stromů a další dvě desítky v souvislosti s odstraněním nebezpečných stavů.

11:30 - V Mostě se ráno zřítil pravoslavný dřevěný kostel. Pravděpodobně to bylo v souvislosti se silným větrem, řekla mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Neví, zda byl při zřícení kostela někdo zraněn. Známá není ani výše škod. „Zatím mohu jen potvrdit pád kostela,” uvedla mluvčí.

V Mostě se zřítil pravoslavný dřevěný kostel, pravděpodobně kvůli silnému větru.

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

11:26 - Společnost ČEZ Distribuce zatím vyhlásila kvůli kumulaci poruch na vedení vysokého a nízkého napětí způsobených silným větrem v osmi krajích.

Video

Vichr zasáhl i střední Čechy. Hasiči nejčastěji vyjíždějí k popadaným stromům

11:21 - Dálnice D11 je mezi 18. a osmým kilometrem ve směru na Prahu uzavřena kvůli spadlému stromu.

11:10 - V Praze se podle informací Novinek evakuuje Výstaviště. Na jedné budově se kvůli větru utrhl kus střechy.

Dvě oběti na životech už má řádění větru, u Starče na Třebíčsku zemřela žena, na niž spadl strom a podobně zemřel i muž v Jičíně. [celá zpráva]

Počasí komplikuje také dodávky proudu a zvedá hladiny řek. [celá zpráva]