14:32 - Nejsilnější náraz větru zaznamenaly přístroje na Sněžce, měl rychlost 180 km/h. V pozdějších odpoledních a podvečerních hodinách vítr zeslábne.

14:29 - Hasiči ve Zlínském kraji vyjeli kvůli větru již ke 125 případům.

14:24 - Česká televize s odkazem na ČEZ uvedla, že bez proudu je přes půl miliónu domácností.

14:19 - Kvůli povětrnostní situaci byly uzavřeny všechny pražské hřbitovy. Z bezpečnostních důvodů jsou zavřené i některé další hřbitovy po celém Česku.

14:14 - Vichřice a popadané stromy zastavily vlaky na hlavním železničním koridoru z Prahy do Olomouce, Ostravy, na Slovácko a dále do Polska a na Slovensko. Provoz je přerušen mezi Olomoucí a Zábřehem na Moravě. Zatím není zajištěna náhradní doprava, informoval mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Zastavený provoz a komplikace jsou od rána na desítkách regionálních tratí.

Stržená střecha na budově základní školy v Brně-Líšni v ulici Horníkova.

FOTO: Igor Zehl, ČTK

14:05 - Orkán, který nedělní ráno provětral 1 603 metry vysokou Sněžku, v poryvech atakoval rychlost dvě stě kilometrů v hodině. „Nejsilněji foukalo mezi šestou a devátou hodinnou raní. Potom vítr slábl. Průměrná rychlost se nedělní dopoledne ustálila na zhruba 150 kilometrech,“ informoval meteorolog z polské vrcholové observatoře

Riskující turisté v Peci pod Sněžkou.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

13:59 - Vítr poničil katedrálu svatého Ducha v Hradci Králové. U vchodu spadla horní část pískovcové fialy. Naštěstí se nikomu nic nestalo a ke vstupu do kostela slouží boční vchod.

Padající stromy se bohužel nevyhýbají ani záchranářům. V tomto případě se naštěstí nikomu nic nestalo.

FOTO: HZS Jihočeský kraj

13:54 - Hasiči v Libereckém kraji už během neděle zasahovali u 280 událostí. „Devadesát procent zásahů směřuje k odstraňování spadlých stromů a větví,“ uvedla mluvčí hasičů Pavlína Bílková.

13:53 - V Železném Brodě spadlý strom přetrhal dráty, které pak za stálého jiskření ohrožovali obyvatele čtvrti Tepeře. Problémy s překážkami na elektrickém vedení hlásí i Smržovka, Liberec - Kateřinky, Lomnice nad Popelkou a menší obce v okolí České Lípy.

13:47 - Vítr odvál plechovou část střechy i na střeše kostela sv. Václava na Čechově náměstí v Praze 10. Mluvčí radnice Prahy 10 také uvedl, že městská část provizorně nechává povalit na zem reklamní poutače bez pevného ukotvení.

13:37 - Úřady uzavřely z bezpečnostních důvodů hlavní vlakové nádraží ve Vídni. Vítr poškodil budovu ve výstavbě u nádraží. Zranění nejsou hlášena.

13:30 - Hasiči v Olomouckém kraji hlásí již 210 výjezdů, kvůli silnému větru. Podle dostupných informací zatím nebyl nikdo zraněn.

Pád stromu u Mutkova na Olomoucku. Nehoda se obešla bez zranění.

FOTO: ČTK

13:15 - Stovky lidí na jižní Moravě jsou kvůli větru bez proudu. Hasiči měli do 13:00 přes 250 výjezdů a každou minutu přibývají další. Kvůli bezpečnosti návštěvníků zavřela v poledne i brněnská zoologická zahrada a dnes už neotevře.

13:06 - Uzavřen bude také celý den areál Pražského hradu. Nepřístupné jsou z bezpečnostních důvodů i Královská zahrada, Jižní zahrada a Jelení příkop.

12:58 - Vítr v Pardubicích rozbil hodinový ciferník Zelené brány.

12:56 - Kvůli silnému větru zůstala v neděli zavřená pražská zoo, kde popadané stromy zavalily vyhlídku u vlků.

V pražské zoo popadané stromy zavalily vyhlídku u vlků (na snímku).

FOTO: Bobek Miroslav Praha/ Zoo, ČTK

12:48 - Podle webu Českých drah už během neděle zřejmě vůbec nepojedou vlaky z Liberce přes Harrachov do polské Sklarszke Poreby, ani z Liberce do Turnova a z Liberce na Českou Lípu. Mimo provoz je také kabinová lanovka na Ještěd.

Poškozený dům v centru České Lípy.

FOTO: Michael Polák

12:43 - V České Lípě v Libereckém kraji uzavřeli hasiči část centra města. Neprůjezdná je tak například Mariánská ulice, která spojuje historické centrum s hlavním silničním průtahem na Nový Bor a Prahu. Uzavřena je i část městského parku. Tisíce domácností je bez elektřiny.

12:39 - V Německu byly zastaveny či omezeny regionální vlakové spoje na severovýchodě a v centrální části. Omezen byl provoz i na berlínském letišti Tegel.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Silná bouře Herwart komplikuje dopravu v Německu

12:36 - Dálnice D11 byla mezi osmnáctým a osmým kilometrem ve směru na Prahu přes hodinu uzavřená kvůli spadlému stromu. Policisté dopravu odkláněli na exitu Bříství.

12:32 - Během dopoledne zasáhl vítr i Olomoucký kraj, především pak oblast Šumperska a Prostějovska. Do půl dvanácté hlásili hasiči 163 výjezdů k popadaným stromům, uvolněným plechům na střechách a přetrženým drátům elektrického vedení. „V Přerově vyvrátil vítr zastávku. Na Prostějovsku popadalo několik stromů na dálnici,“ přiblížil mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.

12:29 - Kvůli popadaným stromům policie zcela uzavřela silnici I. třídy za Bečovem ve směru na Plzeň, tedy na hlavním tahu z Karlových Varů. Uzavřena je také silnice III. třídy mezi Novými Hamry a Horní Blatnou v Krušných horách. Informovala o tom karlovarská krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

12:19 - Vítr způsobuje výpadky elektřiny, v Pardubicích tak vyřadil trolejbusy. Dopravní podnik na trolejbusové linky nasadil autobusy.

12:11 - Kvůli bouři je zastaven provoz vlaků na lince z Prahy do Hamburku, a to v úseku Drážďany - Hamburk. Z ČR nejedou vlaky ani z Děčína do Drážďan.

Video

Silný vítr v Praze

12:05 - Kvůli popadaným stromům policie uzavřela silnici III. třídy mezi Božím Darem - Ryžovnou a Potůčky v Krušných horách, kterou využívají především výletníci a cyklisté.

12:00 - Bouře komplikovala dopoledne provoz i v Rakousku. Rychlost větru dosahovala na severu země v nárazech až 140 km/hod. Zranění nejsou hlášena.

Video

Jeden ze vzrostlých kaštanů spadl vlivem větru přes silnici mezi karlovarskými městskými částmi Počerny a Stará Role

11:50 - Mluvčí hasičů Nicole Zaoralová žádá, aby lidé, kteří na tísňové linky volají, nahlašovali pouze události, kdy je ohrožen život, zdraví nebo majetek.

11:45 - V Moravskoslezském kraji hasiči od nočních hodin do nedělního poledne evidovali více než stovku zásahů souvisejících s odstraněním stromů a další dvě desítky v souvislosti s odstraněním nebezpečných stavů.

11:30 - V Mostě se ráno zřítil pravoslavný dřevěný kostel. Pravděpodobně to bylo v souvislosti se silným větrem, řekla mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Neví, zda byl při zřícení kostela někdo zraněn. Známá není ani výše škod. „Zatím mohu jen potvrdit pád kostela,” uvedla mluvčí.

V Mostě se zřítil pravoslavný dřevěný kostel, pravděpodobně kvůli silnému větru.

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

11:26 - Společnost ČEZ Distribuce zatím vyhlásila kvůli kumulaci poruch na vedení vysokého a nízkého napětí způsobených silným větrem v osmi krajích.

Video

Vichr zasáhl i střední Čechy. Hasiči nejčastěji vyjíždějí k popadaným stromům

11:21 - Dálnice D11 je mezi 18. a osmým kilometrem ve směru na Prahu uzavřena kvůli spadlému stromu.

11:10 - V Praze se podle informací Novinek evakuuje Výstaviště. Na jedné budově se kvůli větru utrhl kus střechy.

Dvě oběti na životech už má řádění větru, u Starče na Třebíčsku zemřela žena, na niž spadl strom a podobně zemřel i muž v Jičíně. [celá zpráva]

Počasí komplikuje také dodávky proudu a zvedá hladiny řek. [celá zpráva]