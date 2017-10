Zeman udělil celkem 39 vyznamenání, což je nejvyšší počet za jeho téměř pětileté působení ve funkci prezidenta republiky. Ani zdaleka ale nedosáhl na rekord prvního českého prezidenta Václava Havla, jenž v roce 1998 vyznamenal 89 lidí. Jeho následník Václav Klaus uděloval pravidelně lehce nad 20 vyznamenání.

Miloš Zeman při ceremoniálu udílení státních vyznamenání na Pražském hradě

Vyznamenané osoby u příležitosti dne státního svátku 28. října 2017 Řád Bílého lva 1. Michael Häupl - rakouský politik a dlouhotelý starosta Vídně 2. arm. gen. Ludvík Krejčí (in memoriam) - československý armádní generál a legionář první světové války

3. arm. gen. Karel Kutlvašr (in memoriam) - československý armádní generál a legionář první světové války 4. Borut Pahor - slovinský prezident, sociálně demokratický premiér v letech 2008 až 2012

5. arm. gen. Ing. Karel Pezl - první náčelník Generálního štábu Armády České republiky 6. Dr. jur. Gerhard Fritz Kurt Schröder - kancléř Spolkové republiky Německo v letech 1998 až 2005 Řád T. G. Masaryka 7. Petr Beck - přeživší z Osvětimi, kterému se podařilo útéct z pochodu smrti. Po boku Rudé armády se zapojil do bojů proti nacismu. 8. Charles Richard Crane (in memoriam) - americký podnikatel a diplomat. Zajímal se o slovanské národy a sponzoroval Slovanskou epopej. Byl ale i obdivovatelem Adolfa Hitlera, stoupencem anitisemitismu a znalcem arabské kultury. 9. prof. Jože Plečnik (in memoriam) - slovinský architekt a urbanista Medaile Za hrdinství 10. nprap. Václav Haase (in memoriam) - policista, který zemřel při výkonu služby 11. pprap. Jan Odermatt (in memoriam) - hasič z hasičské stanice č.8 Radotín. Zemřel v únoru při požáru lakovny ve Zvoli.

12. Jan Přikryl (in memoriam) - partyzán a vlastenec

13. Plk. prof. Antonín Šubrt (in memoriam) - příslušník československé armády, účastník bitvy u Dunkerque

Medaile Za zásluhy 14. Jaroslav Foglar (in memoriam) - spisovatel, významná osobnost českého skautingu, autor knih Rychlé šípy, Záhada Hlavolamu nebo Hoši od Bobří řeky. 15. Eliška Hašková-Coolidge - bývalá ředitelka Kanceláře prezidentských zpráv a zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů

16. Juraj Kukura - slovenský divadelní a televizní herec

17. Karel Loprais - bývalý český automobilový závodník a šestinásobný vítěz závodů Rallye Dakar v kategorii kamionů 18. Štefan Margita - operní pěvec, tenorista, vystupoval například v milánské La Scale nebo londýnské Covent Garden 19. Prof. Ing. Vladimír Mařík, Dr.Sc., dr.h.c. - český vědec a ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky 20. Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. - česká lékařka, neuroložka zaměřující se na spánkovou neurologii 21. Jaromír Nohavica - folkový písničkář, hudebník, skladatel, kytarista

22. Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. - vědec, vysokoškolský pedagog a expert na hydrodynamiku 23. Ing. Jan Procházka, Ph.D. - vědec a vynálezce

24. Martina Sáblíková - rychlobruslařka a trojnásobná olympijská vítězka 25. Yvetta Simonová - operetní, muzikálová a populární zpěvačka

26. Jan Skopeček - český herec a dramatik

27. Mgr. Luděk Sobota - herec, bavič, scénárista a režisér

28. Lubomír Stoklásek - podnikatel a průmyslník, Generální ředitel Agrostroje Pelhřimov 29. Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr.h.c. - vědec, vysokoškolský pedagog v oblasti fyziky 30. Doc. MUDr. Boris Šťastný, DrSc., FCCP - specialista na plicní choroby a pedagog

31. Ing. Stanislav Štýs - odborník na životní prostředí a rekultivaci potěžební činnosti

32. Jarmila Šuláková (in memoriam) - folklorní zpěvačka a herečka

33. Mgr. Zdeněk Troška - filmový režisér 34. Eva Urbanová - operní pěvkyně a sopranistka

35. Helena Vondráčková - zpěvačka a herečka 36. Vlastimil Vondruška - historik, publicista a spisovatel 37. Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - zřizovatel a provozovatel hospicové péče 38. Milan Zelený - ekonom a vysokoškolský pedagog

39. doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - publicista, komentátor a vysokoškolský pedagog

Udílení vyznamenání jsme sledovali ON-LINE:



20:49 - Oficiální část slavnostního večera k oslavám 99. výročí vzniku samostatného Československa, prezident Zeman opouští Vladislavský sál.

20:48 - Mezi vyznamenanými jsou také publicista a pedagog Petr Žantovský, provozovatel hospicové péče Miroslav Wajsar, specialista na plicní choroby Boris Šťastný či podnikatel Lubomír Stoklásek.

Zpěvačka Helena Vondáčková se státním vyznamenáním, které dostala od prezidenta Miloše Zemana

20:44 - Medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění převzali také režisér Zdeněk Troška a zpěvačka Helena Vondráčková.

20:42 - Dalšími oceněnými Medailí Za zásluhy jsou automobilový závodník Karel Loprais či rychlobruslařka a olympijská vítzězka Martina Sáblíková

Udílení státních vyznamenání na Pražském hradě. Na snímku Miloš Zeman a rychlobruslařka Martina Sáblíková

20:40 - Medaile Za zásluhy v oblasti umění dostali například písničkář Jaromír Nohavica, slovenský herec Juraj Kukura, herec Luděk Sobota.

Udílení státních vyznamenání na Pražském hradě. Na snímku Miloš Zeman a slovenský herec Juraj Kukura

20:37 - Medaile Za hrdinství obdrželi například hasič Jan Odermatt, který zahynul při zásahu u požáru, či policistovi Václavu Haasemu, jenž zemřel při výkonu služby.

Udílení státních vyznamenání na Pražském hradě. Na snímku Miloš Zeman a písničkář Jaromír Nohavica

20:35 - Řád T. G. Masaryka obdržel Petr Beck, přeživší z Osvětimi, kterému se podařilo útéct z pochodu smrti, dále Charles Richard Crane (in memoriam), americký podnikatel a diplomat, který sponzoroval Slovanskou epopej, a prof. Jože Plečnik (in memoriam), slovinský architekt a urbanista, který působil i v Česku, kde je spíše známý jako Josip Plečnik.

Miloš Zeman uděluje vyznamenání Gerhardu Schröderovi.

20:30 - Řád Bílého lva dále obdržel Ludvík Krejčí (in memoriam), československý armádní generál a legionář první světové války, Karel Kutlvašr (in memoriam), československý armádní generál a legionář první světové války, slovinský prezident Borut Pahor, první náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Pezl a bývalý německý spolkový kancléř Gerhard Schröder.

20:26 - Vlastní ceremoniál udílení vyznamenání začíná. Prvním vyznamenaným je vídeňský starost Michael Häuple, který obdržel Řád Bílého lva.

20:25 - Zeman už dopředu obhajuje, proč udělí vyznamenání některým umělcům, rozdávali podle něj radost tisícům, možná miliónům lidí.

20:23 - Vyznamenané podle Zemana doprovázet závist. Soudit, kdo si vyznamenání zaslouží, nebo ne, budou podle něj „ušlápnutí” lidé, kteří sami nic nedokázali.

Miloš Zeman při úvodním projevu. Na snímku jsou některé osobnosti navržené na ocenění.

20:18 - Připomněl, že zástupci vědy a umění se mohou navzájem doplňovat. Mezi vyznamenými jsou zastoupeni rovnoměrně.

Miloš Zeman při úvodním proslovu

20:14 - Zeman předesílá, kdo dostane vyznamenání, bude mezi nimi slovinský architekt Josip Plečnik, armádní generál Karel Kutlvašr či první náčelník Generálního štábu Armády Karel Pezl.

20:11 - Prezident Zeman uvítal hosty ve Vladislavském sále, mezi nimi zejména zahraniční hosty, slovinského premiéra Boruta Pahora, vídeňského starostu Michaela Häupla a německého kancléře Gerharda Schrödera.

Bývalý prezident Václav Klaus ve Vladislavském sále

20:08 - Po české státní hymně přivítal shromážděné v sále hradní kancléř Vratislav Mynář.

Jedním z oceněných má být i písničkář Jaromír Nohavica (uprostřed).

20:05 - Za tónů fanfáry z opery Libuše Bedřicha Smetany vchází do Vladislavského sálu prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou.

Tomio Okamura, předseda SPD, a Vojtěch Filip, předseda komunistů

20:02 - U příležitosti letošních oslav státního svátku vzniku samostatné Československé republiky má být dekorováno víc lidí než obvykle. Odpovídá tomu i vyšší počet židlí ve Vladislavském sále.

20:00 - Do Vladislavského sálu jsou přinášeny historické zástavy za tónů husistkého chorálu Kdož sú boží bojovníci.

19:59 - Mezi pozvanými jsou také zpěvačka Helena Vondráčková, operní pěvkyně Eva Urbanová či režisér Zdeněk Troška

19:50 - Ve Vladislavském sále se začínají shromažďovat pozvaní hosté.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš s manželkou Monikou

Areál Pražského hradu se kvůli oslavám státního svátku návštěvníkům uzavřel v 17:00.

Letošní předávání vyznamenání bylo opět poznamenáno neúčastí některých politiků či akademiků, kteří se tak distancují od Zemanovy politiky a názorů. Nedorazí třeba lidovečtí ministři Marian Jurečka a Daniel Herman nebo europoslanci Jiří Pospíšil (TOP 09) a Pavel Svoboda (KDU-ČSL). [celá zpráva]

Ocenenění již dopředu odmítl převzít syn Věry Špinarové, Adam Pavlík. Zdůvodnil to tím, že matka by vyznamenání od Miloše Zemana nechtěla.

Kontroverze doprovázely ceremonii i v loňském roce, kdy Zeman zamýšlel udělit státní vyznamení pamětníkovi holokaustu Jiřímu Bradymu, nakonec to ale neučinil, a to údajně proto, že se Bradyho příbuzný, ministr kultury Herman setkal s dalajlamou. Brady holokaust na rozdíl od zbytku své rodiny přežil a po odchodu do Kanady o jeho hrůzách vyprávěl na školách. Za osvětovou činnost dostal kanadská, britská i německá ocenění.

V předchozích letech se také řešilo, zda Zeman vedle skutečně významných osobností neodměňuje státním vyznamenáním také lidi, kteří jsou mu osobně blízcí.