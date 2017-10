Na předávání vyznamenání na Hrad znovu — podobně jako tomu bylo v minulých letech — nepůjdou rektoři, jejichž spory se Zemanem začaly kvůli nejmenování některých profesorů a odmítnutí Zemanovy přednášky na Masarykově univerzitě před volbami.

„Nevím, jestli to bylo letos naposledy, kdy se neúčastním toho ceremoniálu. Samozřejmě bych byl docela rád, kdyby se obsazení na Hradě změnilo," řekl rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek.

POZVÁNÍ NA HRAD jsem s díky nepřijala.

Oslavu dne naší státnosti prožiji důstojně, ale fakt jinde. A hlavně půjdu volit #prezident! pic.twitter.com/2i22x8gYQN — Renata Chmelová (@SenatorkaRenata) 26. října 2017

Právě jeho Zeman na oficiální oslavy státního svátku už několik let nezve. Ostatní rektoři proto nechodí také. Scházejí se ale dopoledne u sochy u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí.

U sochy Masaryka v sobotu položil květiny také bývalý předseda Akademie věd a jeden ze Zemanových vyzyvatelů v boji o Hrad Jiří Drahoš. Ani on na ceremoniál nepůjde. „Od té doby, co pan prezident nezve na Hrad některé rektory, tak se omlouvám. Považuji tento přístup za nedůstojný,“ dodal.

Jurečka: Nemám z toho radost



Že na Hrad nepůjdou, vzkázali i někteří politici. „Nesouhlasím s politikou M. Zemana, proto jsem se na Hrad omluvil. Vznik ČSR jsem si připomněl na Vítkově, večer pak na Koncertě pro republiku,“ uvedl na Twitteru ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

Ten se loni dostal do slovní přestřelky se Zemanem kvůli ocenění pro svého strýce Jiřího Bradyho, k němuž se mělo podle ministra údajně schylovat, ale k němuž nakonec nedošlo.

Miloš Zeman při sobotním pokládání věnců na Vítkově

FOTO: Novinky

Na Hrad nepřijde ani jeho stranický kolega z vlády Marian Jurečka. „I loni jsem pozváni musel odmítnout, nemám z toho žádnou radost, ale svojí účastí nechci podporovat politiku a chování současného prezidenta,“ napsal Jurečka na Twitteru.

Podobně se vyjádřil i lidovecký europoslanec Pavel Svoboda, europoslanec Jiří Pospíšil z TOP 09 nebo nově zvolený poslanec ze stejné strany Dominik Feri.

Ani letos nemohu na 28.10. přijmout pozvání na Hrad. Postoje a přístup MZ k funkci mi to nedovolí. Věřím ale, že příští rok už budu moci jít pic.twitter.com/QsDLKrA4ta — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 27. října 2017

Nepůjde ani poslankyně ODS Jana Černochová, která to oznámila na Facebooku, ale zároveň se vymezila proti Ferimu, který na toto téma žertoval, že někdo může jít místo něj.

„Na Hrad nejdu, ale žasnu nad tím, co kolem svojí neúčasti předvádějí někteří ‚politici‘. Při odmítání pozvání na hradní slávu jsou ve svých 21ti letech táááák důležití, že se začínám bát, jestli to, že dnes nebudou stát v osm večer před televizní obrazovkou na chodbě a schodech Pražského hradu, 100 metrů od Vladislavského sálu, vůbec náš národ přežije?“ napsala.

Ne, ale děkuji za pozvání. Počkám si, až na Hradě bude důstojnější prezident. A doufám, že nebudu muset čekat dlouho. Ka... Zveřejnil(a) Dominik Feri dne 27. říjen 2017

Bartoš: Je to slušnost

Předseda Pirátů Ivan Bartoš přijde i s manželkou Lydií, přestože prý chápe politiky, kteří přijít odmítli.

„Ten státní svátek je signifikantní pro Českou republiku, i to vyznamenání má jakýsi význam. To, jestli souhlasím s tím, komu bude uděleno, podle mne není relevantní. Myslím si, že je to slušnost se tam jít podívat, alespoň já to tak chápu. Ale dokážu pochopit i jiné politiky nebo jiné osoby, které odmítají do toho sálu jít," řekl Bartoš.