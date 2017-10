Tvrdí, že tweet necílil na nikoho konkrétního. „Nebylo to na žádnou konkrétní stranu. Prostě obecně, pokud by to takhle mělo být a Babiš žádal o důvěru a pokud by byla ochotna ho podpořit SPD, tak se bude muset ten hlas někde sehnat,” tvrdil Votava. Jedním dechem dodal, že z ČSSD to nikdo nebude.

„Věřím všem sociálním demokratům, že se to nestane. Sice máme z minulosti špatný příklad, ale myslím si, že nyní je tam takové složení, že si troufnu říct, že to vylučuji,” řekl Novinkám Votava.

Právě ČSSD má s přeběhlíky bohaté zkušenosti. V roce 1996 to byli poslanci zvoleni za ČSSD Jozef Wagner a Tomáš Teplík, kteří hlasovali s koalicí ODS, ODA a KDU-ČSL. V roce 2007 při hlasování o důvěře druhé vládě Mirka Topolánka (ODS) odešli ze sálu poslanci ČSSD Miloš Melčák a Michal Pohanka. Snížili tím kvorum potřebné pro vyslovení důvěry vládě. Dalším příkladem je poslanec Evžen Snítilý. Během prezidentské volby v roce 2008 oznámil, že bude volit kandidáta ODS Václava Klause.