„Na světě zatím neexistuje žádný metalurgický závod na zpracování lithné slídy s mineralogickým složením jako na Cínovci nebo v Krásně,“ uvedl na dotaz Práva vedoucí skupiny chemické metalurgie Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vu Nguyen Hong.

Právě on s kolegy v laboratoři vymysleli způsob zpracování lithného koncentrátu s minimem odpadu.

Jak to probíhá

Těží se cinvaldit, což je minerál s obsahem lithia. Z něj se oddělí lithné slídy, které se zpracováním přetvoří na cinvalditový nebo též lithný koncentrát. Z něj se pak získává čisté lithium.



„Existují metody ověřené v laboratoři. Jen poloprovozní ověření ovšem ukáže, jestli jsou ekonomické. Ty poloprovozy se teprve chystají,“ pokračoval Hong. Záměry investorů ale nezná. „Pokud se postaví poloprovoz, tak bych tipoval v nějakém průmyslovém areálu blízko ložiska,“ uvedl vědec.

V úvahu ale podle něj přicházejí i další možnosti. „Mohou to také ověřit u firem, které se specializují na průmyslové procesy a zaplatí jen za provoz. V prvním případě celý proces postavení poloprovozu a jeho spuštění může potrvat rok, rok a půl. V druhém to bude rychlejší, řekněme do půl roku,“ odhadoval Hong, podle kterého se náklady na poloprovozní ověření technologie budou odvíjet od zvolené technologie.

Co je poloprovoz

Poloprovoz ověřuje laboratorní postupy ve větších měřítcích, většinou už jde o zapojení jednotlivých technologických dílčích kroků do jednoho celku. V laboratoři se zkoumá v měřítku např. v 10 až 100 gramů, u poloprovozu už jde např. o množství od 10 do 100 kg i více.



„Náklady na poloprovozní ověření se mohou šplhat až na stovky miliónů korun. Náklady většinou nesou investoři,“ uvedl vědec s tím, že stát má také různé programy na podporu ověření technologie se spoluúčastí firem.

Práce začnou od nuly



Těžba rudy a její zpracování je ale mnohem komplexnější. „Práce se musí začít od nuly. Musí se provádět geologické průzkumy, odhadnout zásoby, navrhnout způsob těžby, ruda se musí rozdrtit, rozemlít a upravit za účelem získávání cinvalditového koncentrátu,“ uvedl Hong s tím, že teprve potom nastupuje metalurgické zpracování.

Lithný koncentrát je podle něj možné získat dvěma způsoby: flotační nebo magnetickou metodou.

„Magnetická metoda se jeví jako průchodnější z hlediska ekologického a ekonomického. Je zapotřebí postavit magnetickou linku, která vyseparuje lithné slídy od písku. Lithné slídy se musejí dál zpracovávat metalurgicky s cílem dostat uhličitan lithný nebo jiné lithné sloučeniny. Potom se kovové lithium získává z těch získaných lithných sloučenin pomocí tavné elektrolýzy,“ upřesnil vědec.

Výroba kovového lithia tavnou elektrolýzou je ve světě známá a technologicky zvládnutelná. „V České republice nevím o závodu, který vyrábí kovové lithium. Elektrolytické cely na výrobu kovového lithia nabízí například firma Degussa AG v Německu,“ uvedl.

„Netroufnu si říct, kolik by stál vznik takového zařízení. Podle mého názoru je to zatím předčasné, když není technologie zpracování cinvalditu na lithium hotová a ověřená,“ poznamenal.

Další náklady pouze odhaduje. „Nevím, kolik stojí separační linka. Tipuji na stovky milión korun. Metalurgický závod na výrobu uhličitanu lithného s kapacitou 20 tisíc run za rok by mohl stát více než tři miliardy korun,“ uzavřel.

Magnetická linka na separaci lithných slíd by mohla vyrůst například na místě bývalého odkaliště v katastru Horního Slavkova.