„Je to jedna z úvah. Cítíme potřebu spolupráce na pravici, a senátní volby příští rok mohou být důležité z hlediska protiváhy budoucí vládě,“ řekl Právu Mach.

Ten by chtěl kandidovat v některém z pražských obvodů. „Na prvním místě bych chtěl oslovit ODS, pokud bude dohoda, tak i další strany. Může to být TOP 09, STAN nebo Realisté,“ uvedl Mach. Svobodní by podle něj na oplátku podpořili kandidáty jiných stran v dalších obvodech. „V rámci senátního obvodu budeme schopni udělat velmi efektivní kampaň,“ dodal Mach.

Svobodní v senátních volbách v minulosti úspěšní nebyli, nemají žádného senátora, a i v letošních parlamentních volbách se jim nedařilo, když získali jen 1,56 procenta hlasů. Mach si ale věří, že jakožto nejznámější osobnost své strany by hlasy voličů získal. „V senátních volbách jde o každý hlas,“ zdůraznil.

Zoufalství, zní z TOP 09

Předseda ODS Petr Fiala pro Právo zareagoval vstřícně. „Spolupráci Svobodným jsme nabízeli již před parlamentními volbami, kdy ji nepřijali, jsme ale připraveni se bavit nejen s panem Machem. Pravicové hlasy je třeba spojovat,“ napsal Právu.

„Očekával bych, že se v takovém případě pan Mach na nás obrátí přímo, a ne přes média,“ vzkázal odstupujícímu předsedovi Svobodných.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová však Machův návrh sepsula. „Budeme mít natolik kvalitní kandidáty, že nebudeme muset podstoupit takové zoufalství, že bychom podpořili zrovna pana Macha. Zrovna on ve mně žádnou důvěru nebudí,“ řekla Právu.