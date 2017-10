Ne, to naštěstí není úplně skutečný příběh, i když podobně to mohlo probíhat ve stovkách případů. Pan Palma je sice skutečný senior z Domu s pečovatelskou službou v Liberci, ale v rolích šmejda i reportérky účinkují profesionální herci z libereckého Divadla F.X. Šaldy. A všechno snímá štáb, který s herci i skutečnými seniory natáčí speciální videospot.

Scéna z klipu. Seniora s předraženými herci navštívila reportérka, kterou ztvárnila liberecká herečka Jana Hejret Vojtková.

FOTO: Michael Polák, Právo

Jde o součást rozsáhlé kampaně „Liberec bez šmejdů“, kterou vyhlásil místní magistrát a ve které se spojil se samotnými seniory, ale i s Českou obchodní inspekcí nebo městskou policií. „Vyhlásili jsme takzvaným šmejdům nulovou toleranci,“ potvrzuje Ivan Langr (SZ), náměstek libereckého primátora.

„Se šmejdy jsem se v reálném životě setkal hodněkrát,“ vypráví po natáčení Miroslav Palme, jenž v klipu ztvárnil bezbrannou oběť nekalých praktik obchodníků. „Nabízeli mi hrnce i zájezdy. Účastnil jsem se předváděcích akcích, kde mi nutili třeba zájezd do Turecka. Ale vždycky jsem odmítnul. Mám dceru, která mě varovala,“ dodává senior.

Ve videoklipu proti šmejdům si zahráli skuteční liberečtí senioři

FOTO: Michael Polák, Právo

Při natáčení si zahrál po boku profesionálního herce Martina Stránského. Ten musel ztvárnit šmejda, který panu Palmovi nutí zboží. „Hraju člověka, který klame všechny ostatní,“ popsal Stránský. „Přes rodiče mám se šmejdy osobní zkušenost. Oni jim přímo nenaletěli, ale už se několikrát účastnili podezřelých předváděcích akcí. Naštěstí jsou rozumní, nic nekoupili, ale přesto se těch akcí i poté účastnili,“ uvedl herec.

Role prevíta, nabízejícího předražené zboží připadla herci Martinu Stránskému (v červené košili). Spolupráci se seniory si moc pochvaloval.

FOTO: Michael Polák, Právo

Ocenil také seniory, jak skvěle natáčení zvládli. „V úterý jsem točil s paní Kristýnkou, které odhaduji asi osmdesát let a ona má ohromný talent. Já jsem na ní chrlil své nabídky zboží a ona úplně improvizovala a skvěle mi odpovídala,“ popsal Právu Stránský.

Natáčení videoklipu přivítal také ředitel libereckého komunitního střediska Kontakt, které s libereckými seniory pracuje. „Může to pomoci v řešení nejaktuálnějšího problému, který je se seniory spojený a potvrzují to i policejní statistiky, a to je to, že se cizí lidé dostávají do bytů seniorů pod nějakou záminkou, třeba jako pracovníci plynárny či elektrárny. Jednak mohou seniorovi ublížit, nebo se dostanou k jeho finanční hotovosti,“ řekl Michael Dufek.

Liberec už vloni spustil webové stránky www.liberecprotismejdum.cz, rozesílal varovné letáky a připravil výstražnou samolepku určenou na vchodové dveře bytových domů. Nový videoklip by vedení města rádo dostalo třeba na obrazovky v čekárnách lékařů.