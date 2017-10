Jste jednou z těch, kteří by mohli v čele TOP 09 nahradit končícího předsedu Miroslava Kalouska. Přemýšlíte o kandidatuře na předsedkyni strany?



Přemýšlím o tom. Zvažuji to zejména z toho důvodu, že mě o to žádají a prosí mí kolegové uvnitř strany, ale zatím ještě nejsem rozhodnutá.

A kdy se rozhodnete?

Chci se rozhodnout ve velmi krátké době. Oznámím to stoprocentně v tomto týdnu.

Co říkáte na to, že se do Sněmovny nedostali vaši zkušení kolegové Martin Plíšek nebo dosavadní 1. místopředseda strany Marek Ženíšek, kteří by také mohli na předsedu strany kandidovat, ale pokud nejsou poslanci, tak je jejich pozice o to složitější?

Určitě mě to velice mrzí, zejména u těchto dvou, protože si myslím, že práci nejen ve Sněmovně, ale i ve stranickém životě odvedli opravdu kvalitní a budou nám velice chybět. Přeci jen v sedmi lidech (poslanci TOP 09 pro nové volební období - pozn. red.) je velice složité se věnovat kompetentně všem oblastem, které tu musíme řešit. Budu ráda, pokud s námi budou úzce spolupracovat i nadále, byť už ne jako poslanci, ale třeba jako poradci klubu.

Měl by podle vás tedy být předsedou strany někdo, kdo poslancem je?

Myslím si, že je to výhoda. Nicméně zásadní bude rozhodnutí kolegů a kolegyň delegátů na sněmu.

Je podle vás vhodným kandidátem na předsedu europoslanec Jiří Pospíšil, o kterém se také mluví? Miroslav Kalousek sám řekl, že by mu kandidaturu nedoporučoval, protože má také složitou minulost. Byl dlouho i poslancem a místopředsedou za ODS.

Já si myslím, že by měl být platným členem. Protože když už vstoupil konečně do strany, tak by bylo dobré, kdyby se do té práce zapojil. Já si ho velice vážím pro jeho pracovitost a věřím tomu, že bude přínosem a uvidíme na jaké pozici a zda vůbec bude aspirovat na předsedu.

Cítíte se dostatečně silná na to bojovat na půdě Poslanecké sněmovny s Andrejem Babišem či dlouholetými poslanci z ODS, KSČM nebo ČSSD?

Víte, on to není lehký úkol, ale už během těch uplynulých čtyř let jsem si mnohé osvojila a naučila se, takže já věřím tomu, že přeci jen nějaké ty zkušenosti mám a jsou uplatnitelné. Já se toho neobávám.

Miroslav Kalousek také vyzval demokratické strany na pravé straně politického spektra, aby přemýšlely o spojení do jednoho bloku. A právě nový předseda TOP 09 by v tomto podle něj měl být aktivní. Jak by tedy podle vás ta spolupráce měla vypadat?

Mě vždy mrzelo, že se rozešla TOP 09 s hnutím STAN, ve chvíli, kdy to nastalo, přišla obrovská škoda pro obě strany i pro českou politickou scénu a občany. Vytvářeli jsme zajímavý proud. Byla bych ráda i s ohledem na výsledky voleb, pokud by se podařilo, abychom opravdu zase více spolupracovali. Jak to konkrétně bude probíhat či zda možné do projektu zařadit i KDU-ČSL, to všechno se bude v následujících týdnech řešit. Nicméně já bych byla velmi ráda, aby se to podařilo. Minimálně na té sněmovní úrovni je ta spolupráce nezbytná. My máme sedm poslanců, šest má STAN a při vší vůli se nedá zvládnout mít ve všech výborech zastoupení. To může být třeba ten první krok, jak spolupráci obnovit.

Patří do středopravých stran podle TOP 09 i ODS a Piráti?

Určitě ODS. U Pirátů uvidíme, jak se z jejich chování ve Sněmovně budeme v nich schopni zorientovat, protože v předvolebním klání jsem z nich měla pocit, že jsou tu a tam někteří poměrně nepředvídatelní a že možná mají až trochu anarchistické názory.